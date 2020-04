Decine di capibara si rimpossessano di un campo da golf in Bolivia, deserto per la quarantena

Dozzine di capibara hanno invaso il campo da golf Urubó a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, approfittando delle restrizioni causate dal coronavirus. Gli animali selvatici si sono riversati nei 200 ettari del club, nuotando nella laguna del “resort” e pascolando sui prati verdi abbandonati dai giocatori.

A riprenderli è stato un addetto della struttura, che ha osservato fino a 40 esemplari di questi roditori giganti nei terreni abbandonati e incolti dell’Urabò Golf durante la quarantena boliviana.

La struttura ha “approfittato” dell’evento per declamare il proprio impegno per la cura della natura e degli ecosistemi in un post su Facebook. Un’operazione di marketing mal riuscita, perchè un campo da golf non è assolutamente un ecosistema naturale. Per fortuna, i capibara hanno finalmente ripreso possesso del terreno sottratto alla natura per giocare a uno sport da sempre criticato per il suo impatto sull’ambiente.

Urubó Golf Country Club conecta a nuestros socios con lo grandioso de la naturaleza. Reafirmamos nuestro compromiso para el cuidado adecuado de la salud y de los ecosistemas naturales. Pubblicato da Urubó Golf su Martedì 31 marzo 2020

Oltre ai capibara, i media televisivi hanno segnalato la presenza massiva di pesci nei canali del Paese, le cui acque sono tornate finalmente a essere limpide. Proprio come era accaduto in Italia nei canali di Venezia.

Le fotografie del quotidiano Opinión immortalano acque cristalline e anche varie specie di uccelli nei loro dintorni. Fino a poche settimane fa, il fiume Rocha, che attraversava il 76% del comune di Cochabamba, era il più inquinato del dipartimento.

Fonte: Los Tiempos, Pagina Siete, Facebook Urobò Golf