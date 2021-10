Canarie: crolla la parete nord del vulcano Cumbre Vieja e la nuova enorme colata di lava minaccia i centri abitati

Nuestros compañeros nos han enviado este vídeo de la erupción a las 11.30 (hora canaria) desde el Camino José Antonio Jiménez en Las Manchas / Our colleagues has sent us this video of the eruption at 11.30 a.m. (Canarian time) from Camino José Antonio Jiménez in Las Manchas pic.twitter.com/hhyuPKCo1J

— INVOLCAN (@involcan) October 11, 2021