Prepariamoci ad accogliere l’autunno! 5 semplici idee per celebrare l’equinozio (anche con i bambini)

Anche quest’anno sta per arrivare l’equinozio d’autunno, che quest’anno celebriamo il 22 settembre. Si tratta di uno dei due periodi dell’anno in cui le ore di luce e di buio si eguagliano. Da questo momento in poi si entra nel “regno dell’ombra”.

Astrologicamente parlando, è un momento in cui il Sole passa dal segno della Vergine a quello della Bilancia, ed è proprio per questo che anche simbolicamente ci troviamo in un momento di bilanci e di trarre le somme di ciò che si è raccolto finora. Il raccolto è ovviamente sia esteriore (è tempo di vendemmia e dei secondi raccolti dell’anno) ma anche interiore. È un momento in cui è utile raccogliersi per verificare ciò che realmente abbiamo visto dare i suoi frutti e arricchirci con la benedizione dell’abbondanza e poterlo separare dai residui da eliminare perché non fruttuosi.

Cinque idee per accogliere l’arrivo dell’autunno con consapevolezza

Meditare su cosa abbiamo ottenuto grazie ai nostri sforzi ma anche in dono (dalla Madre Terra e dalla Vita)

La Gratitudine è la chiave dell’abbondanza, quando possiamo vedere davvero tutto ciò che abbiamo ricevuto e valorizzarlo, apriamo la porta alla gioia e alla pace interiore. Possiamo scrivere su un foglietto tutto ciò di cui possiamo essere grati in questo momento della nostra vita e poi lasciare il bigliettino ai piedi di un albero o sotterrarlo sotto terra, con un bel GRAZIE e un sorriso nel cuore.

Raccogliere foglie e fare mandala o decorazioni per la casa

È tempo di foglie secche che una a una iniziano a cadere, come rintocchi di campana che scandiscono il tempo verso la notte più buia dell’anno, quella del Solstizio, quando dall’oscurità più totale rinascerà un puntino di luce. Possiamo sfogare la nostra creatività raccogliendo un po’ di foglie in giro (nei parchi o nella Natura) e divertirci a comporre mandala o a fare ghirlande per addobbare la casa. Coinvolgere i bambini in questo tipo di attività li aiuterà a connettersi con il ritmo delle stagioni e ad accettare meglio l’arrivo del freddo e la fine dell’estate.

Preparare un piatto speciale con ingredienti tipici di questa stagione

La frutta e la verdura autunnali possono essere usati per realizzare un dolce, ad esempio una crostata alla zucca, in modo da celebrare questo passaggio rituale come un vero anniversario, ad esempio la zucca o i fichi secchi. Di ricette ce ne sono tante, sia dolci che salate. QUI ve ne proponiamo alcune.

Fare un pic-nic all’aria aperta

Quale miglior modo di celebrare con consapevolezza l’arrivo dell’Autunno che passare un pomeriggio in buona compagnia in campagna o in un parco, osservando come cambia la Natura intorno a noi e degustando prodotti di stagione?

Concedersi un bel bagno caldo

Fare un bagno caldo (dato che le temperature la sera iniziano ad abbassarsi) con luci soffuse, musica, candele e aromi speziati, lasciando che il nostro corpo si depuri da tutto ciò che invece non è germogliato e che in fondo non ci serviva. Bilanciare vuol dire anche questo, dopo aver riconosciuto la ricchezza ricevuta, bisogna far pulizia e saper lasciare andare ciò che non ci serve più in modo da accogliere la nuova stagione ricchi di propositi e liberi dalle scorie del passato.

Buon equinozio a tutt* e felice Autunno!

