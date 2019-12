A Milano nasce l’autostrada per le api. Sarà la via fiorita più lunga d’Italia

Un bellissimo progetto vede protagonista la città di Milano. Qui è iniziata la costruzione di un’“autostrada per le api”, un percorso fiorito di ben 3,5 km che si appresta a diventare il più lungo d’Italia nel suo genere.

Sono iniziati pochi giorni fa i lavori che porteranno alla realizzazione di un’autostrada per le api che attraverserà il Parco Nord di Milano da Nord-Ovest a Sud-Ovest.

Sarà un percorso bellissimo fatto di colori e profumi, grazie alla presenza di 3000 piante perenni e oltre un milione di fiori! Un luogo perfetto per le api che qui avranno la possibilità di trovare l’ambiente adatto per vivere e riprodursi.

L’idea di Milano non è nuova, vi avevamo parlato già di un’autostrada per le api realizzata a Londra ma anche altre città europee stanno sperimentando corridoi del genere per tutelare i preziosi insetti impollinatori, minacciati dall’uso di pesticidi e dalla scomparsa del loro habitat naturale.

Il progetto, che si è iniziato a realizzare grazie al crowfounding a cui hanno partecipato aziende e cittadini, ha già visto la rimozione di circa 400 mq di cemento ma ovviamente c’è ancora molto da fare per rendere questa grigia zona del parco un paradiso per le api!

L’obiettivo del nuovo lungo corridoio profumato è non solo quello di tutelare e incrementare la popolazione delle api ma anche di rendere più stabili gli ecosistemi e favorire gli orti sociali.

La strada fiorita, che una volta conclusa diventerà la più lunga in Italia, riconnetterà alcune aiuole già realizzate ma soprattutto collegherà 2 apiari di circa 15 arnie gestiti da volontari che si trovano all’Orto Comune Niguarda e alla Cascina Centro Parco.

La nuova “autostrada per le api” sarà l’ennesimo tassello di un lavoro di trasformazione del Parco Nord con l’obiettivo di decementarlo e restituirlo il più possibile alla natura (negli scorsi anni già 27mila metri quadrati di cemento sono stati rimossi).

In una città come Milano sono iniziative di estrema importanza ambientale.

