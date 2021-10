Aquile arpie: i rapaci più maestosi del mondo, talmente grandi da essere scambiati per uomini mascherati

A prima vista potrebbe sembrare un uomo in maschera, invece si tratta del rapace più potente e maestoso presente sulla Terra. Stiamo parlando dell’aquila arpia (Harpia harpyja) una specie originaria delle foreste pluviali, caratterizzata da notevoli dimensioni e da uno sguardo quasi umano ma gelido, che le rende contemporaneamente magnifiche e inquietanti.

Le arpie sono tra le aquile più grandi presenti sul nostro Pianeta: sebbene pesino al massimo una decina di chili, la loro altezza può raggiungere i due metri, mentre l’apertura alare va dai due ai quattro metri.

Le aquile arpie sono carnivore e grazie agli artigli potenti di cui sono dotate, riescono a predare oltre ad altri uccelli anche mammiferi di medie dimensioni, come bradipi, istrici e scimmie.

Questo splendido e imponente rapace purtroppo rientra tra le specie prossime all’estinzione secondo l’Unione internazionale per la conservazione.

L’aquila arpia è infatti minacciata dalla deforestazione che sta via via distruggendo il suo habitat naturale: al momento esistono soltanto circa 50mila esemplari di arpia in tutto il mondo e in Brasile risulta quasi completamente scomparsa.

Fonte: IUCN

