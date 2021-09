Il picchio dal becco d’avorio e gli altri 21 animali dichiarati ufficialmente estinti negli Stati Uniti

23 nuove specie animali e vegetali sono state dichiarate ufficialmente estinte dal Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti. In un pianeta sempre più compromesso dalla mano dell’uomo, è una vera sfida provare a salvare la biodiversità

Il meraviglioso picchio dal becco d’avorio, che finora ha popolato le aree verdi dell’Arkansas (Stati Uniti), è ormai estinto per sempre, secondo le autorità federali. Così è anche per la parula di Bachman, un piccolo uccello passeriforme dal petto giallo, un tempo protagonista delle migrazioni fra Stati Uniti e Cuba, e per moltissimi altri animali che vivevano in diverse aree del continente americano.

In totale, 22 specie animali e 1 specie vegetale sono state dichiarate ufficialmente estinte e rimosse dalla lista delle specie a rischio estinzione – a dimostrazione di quanto la ricchezza della biodiversità sia in pericolo a causa delle attività umane. Allevamenti intensivi, attività di estrazione mineraria, agricoltura praticata in modo non sostenibile, sfruttamento delle risorse idriche, inquinamento: tutto questo sta distruggendo gli habitat di molte specie animali e vegetali, provocandone la lenta sparizione.

Ognuna di queste 23 specie rappresenta una perdita permanente per l’ecosistema della nostra nazione e per la biodiversità globale – ha affermato Bridget Fahey, che si occupa di classificare le specie animali e vegetali per il Fish and Wildlife Service. – Ed è un triste promemoria che ci ricorda che l’estinzione è una conseguenza dei cambiamenti ambientali provocati dall’uomo.

Fra le specie estinte vi sono 11 specie di uccelli, 8 di molluschi, 2 di pesci, una specie di pipistrello e una specie di pianta. Molte di queste erano già gravemente a rischio di estinzione quando fu promulgato, nel 1973, l’Endangered Species Act: quindi, malgrado l’impegno di animalisti e scienziati, non sarebbe stato comunque possibile salvarle dall’estinzione. Da quando l’atto è entrato in vigore, sono state 54 le specie rimosse dalla lista degli animali a rischio di estinzione perché le loro popolazioni sono visibilmente aumentate, mentre altre 48 sono passate dall’essere in pericolo di estinzione all’essere minacciate; purtroppo però, altre 11 specie della lista sono state dichiarate estinte definitivamente.

Se non ci fossero stati i programmi di conservazione delle specie, molti più animali sarebbero stati dichiarati estinti. Tuttavia molto può e deve essere ancora fatto per aiutare le specie a rischio, perché il pianeta sta cambiando troppo velocemente e gli animali non riescono ad adattarsi con la stessa velocità ad un habitat tanto mutevole. In tutto il mondo, è stata documentata l’estinzione di circa 902 specie – ma si stima che tale numero sia molto più alto in realtà: esistono infatti molte specie che si sono estinte prima ancora che gli scienziati arrivassero a classificarle ed analizzarle.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: NPR

Ti consigliamo anche: