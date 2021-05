Agrifoglio King, la pianta vecchia più di 43000 anni che oggi rischia di scomparire

Una rarissima specie di agrifoglio vive in Tasmania da più di 40.000 anni clonando se stessa. Ora incendi ed eventi naturali catastrofici minacciano di farla scomparire per sempre.

La Lomatia tasmanica, comunemente chiamata Lomatia King, è una pianta particolare. Produce fiori, ma non frutti e neppure semi. Si riproduce facendo cadere nel terreno un ramo, che fa radici e dà origine a una nuova pianta. Non sorprende quindi che tutte le piante di questa specie di agrifoglio non superino i 300 esemplari e che si trovino tutte nella stessa area (ampia circa un chilometro). Trattandosi di una riproduzione vegetativa, tutte le piante di questa piccola colonia sono geneticamente identiche: in pratica, la pianta ha clonato se stessa per quasi 135mila anni – il che la rende una delle più vecchie piante esistenti sul pianeta.

La Lomatia tasmanica su scoperta per la prima volta nel 1934 da un minatore australiano, Charles Denison King, alla ricerca di stagno nel sud ovest della Tasmania. King, essendo un naturalista, fu in grado di identificare la pianta come appartenente alla specie Lomatia, ma non comprese che si trattava di una specie mai vista prima – né tantomeno ne immaginò la straordinaria longevità. La crescita di questo tipo di agrifoglio è infatti notevolmente lenta. La dendrocronologia (ovvero la scienza che si occupa di stimare l’età di piante e alberi) ha attribuito ben 240 anni a un ramo della pianta – si stima quindi una crescita di 0,26mm all’anno. La datazione al carbonio dei frammenti di foglia fossilizzati, invece, ha portato a una datazione di 43.600 anni – per tutto questo tempo la pianta non ha fatto altro che clonare se stessa.

Purtroppo questa pianta, che ha resistito indisturbata a così tanti millenni, ora è a rischio di estinzione. La piccola area in cui essa cresce e si sviluppa è soggetta a incendi e altre catastrofi naturali, per questo il governo della Tasmania si sta prodigando per permettere lo sviluppo di altre colonie di Lomatia in ambienti controllati. Gli sforzi per coltivare questa pianta, tuttavia, si sono rivelati un fallimento: lo spostamento delle radici destabilizza la pianta, quindi ogni spostamento verso altri territori ne provoca la morte.

Fonte: Amusing Planet

