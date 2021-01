Gli alberi secolari del Monte Terminillo verranno abbattuti per costruire nuovi impianti sciistici con neve artificiale

Sul Monte Terminillo, in provincia di Rieti, potrebbero sparire da un momento all’altro ben 17 ettari di boschi secolari per far posto a impianti sciistici con neve artificiale. Negli scorsi giorni, infatti, la Regione Lazio ha annunciato che sta per concludersi l’iter per l’approvazione del piano denominato TSM2 che prevede il raddoppio delle piste con 10 nuovi impianti di risalita, tre bacini per l’innevamento artificiale di 136mila metri cubi e 42 km di piste da sci. L’acqua per la realizzazione dei bacini sarà recuperata dalle falde e dai corsi d’acqua della zona.

Il progetto porterà all’abbattimento di un’area che ospita una magnifica faggeta vetusta, con alberi tra i 150 e 400 anni, compromettendo un ecosistema ricco di diversi esemplari di fauna protetta tra cui lupi, orsi bruni marsicani e aquile reali. Il Monte Terminillo rientra tra le Zone Speciali di Conservazione tutelate dall’Unione europea, in cui sono state applicate le misure necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popolazioni delle specie. Ma il decreto del ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2017 – articolo 5 comma 1 lettera m – vieterebbe la costruzione di nuovi impianti da sci nelle Zone Speciali di Conservazione.

A quanto pare, però, la giunta guidata da Nicola Zingaretti sembra voler proseguire, rinunciando a 17 ettari di boschi secolari.

“Il progetto di riqualificazione e ampliamento del comprensorio sciistico è stato fortemente voluto da questa amministrazione – ha dichiarato Claudio Di Berardino, assessore alle Politiche per la ricostruzione – e oggi con soddisfazione possiamo descrivere il progetto come una sintesi tra le esigenze di sviluppo turistico nel pieno rispetto del territorio e delle bellezze naturalistiche”. Secondo l’assessore, si tratterebbe di “un progetto risultato di revisioni significative rispetto a quello proposto anni fa e che è stato poi approvato, a fronte di un capillare lavoro amministrativo, a tutela di tutti”.

Proprio in questi giorni si dovrebbe arrivare all’approvazione della valutazione d’impatto ambientale (Via), che fornirà il nulla osta per la realizzazione dei nuovi impianti sciistici, che prevede un investimento di 20 milioni di euro.

Ecco un video che mostra come verrà attuato il progetto TSM2:

Le mobilitazioni per salvare il monte Terminillo

Il progetto TSM2 della Regione Lazio sta scatenando non poche polemiche tra esponenti politici e associazioni.

“L’area del Terminillo dagli anni ‘80 ha subito un forte calo di presenze turistiche portando tutta la montagna a un progressivo declino dovuto all’irrazionale gestione degli impianti esistenti” spiegano Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi e Filiberto Zaratti di Europa Verde. Inoltre, fanno notare che da anni nell’area appenninica reatina le nevicate stanno diminuendo progressivamente, ma a quanto pare “il cambiamento climatico in corso non esiste nelle valutazioni fatte dalla Regione Lazio”.

L’emergenza rappresentata dal #cambiamentoclimatico non esiste per la regione #Lazio. La regione verso l'ok all'abbattimento di 17 ettari di boschi secolari per ampliare gli impianti da sci. La denuncia di @AngeloBonelli1 e Filiberto Zaratti: https://t.co/ibnB8elgbS pic.twitter.com/mSJCwuMMHc — Europa Verde (@europaverde_it) January 9, 2021

A difesa dell’ecosistema del Monte Terminillo è intervenuto anche il Club Alpino Italiano (Cai), che per bloccare il progetto TSM2 ha lanciato una petizione online sulla piattaforma Change.org, che ha raccolto oltre 20.000 firme.

“Costruire impianti sciistici al di sotto dei 2 mila metri significa creare un progetto fallimentare in partenza, sia in termini economici, sia ambientali” spiega il vicepresidente del Cai Erminio Quartiani. “E soprattutto la questione ambientale è decisiva, perché la distruzione di porzioni di boschi e la conseguente movimentazione del terreno mirano a distruggere le biodiversità faunistiche. Il mondo va in tutt’altra direzione e la preservazione dell’ambiente e delle biodiversità è un obiettivo che va sempre più condiviso con chi frequenta la montagna e chi la abita.”

“Non è nostra intenzione discriminare lo sci, ma è stato dimostrato come è accaduto nell’arco alpino, anche al di sopra dei 2 mila metri, che gli impianti sciistici richiedono ingenti investimenti economici di cui gli operatori privati non riescono a farsi carico totalmente. – chiarisce il Club Alpino Italiano – Infatti a causa dello scarso innevamento si fa ricorso alla produzione di neve artificiale e questo implica un costo economico ma anche ambientale, così come per la riduzione dei periodi della stagione invernale a causa dei cambiamenti climatici e dell’innalzamento della temperatura. Tutto ciò suggerisce di destinare in altra direzione le risorse pubbliche e private disponibili per lo sviluppo in montagna, con l’obiettivo di renderlo più sostenibile e meno aggressivo per la natura.”

Vale davvero la pena sacrificare un patrimonio naturale così prezioso per costruire impianti sciistici con neve artificiale? A noi sembra una follia.

Fonte: Club Alpino Italiano/Europa Verde