Scoperte le rane più piccole di sempre. E sono davvero minuscole

Non tutte le rane sono di diversi centimetri: oggi sappiamo che alcune rane sono minuscole, stanno sulla punta di un dito e sono talmente micro che il loro cervello è grande quanto una punta di uno spillo. Tre nuove specie, chiamate Mini appositamente, sono state scoperte da un gruppo di ricerca del Ludwig-Maximilians Universität di Monaco (Germania).

Mini-rane, il nome è perfetto: la più grande è lunga 14 mm, la più piccola 8-11, dimensioni che le rendono non solo tra le rane più piccole del mondo, ma anche tra i più piccoli vertebrati: ci sono solo una manciata di specie di pesci e rane ancora più piccoli.

E non è un primato così facile da raggiungere. Infatti tra le circa 8000 specie di anfibi attualmente conosciute, più di 7000 sono rane, grandi, medie, piccole. E queste sono minuscole. Tra l’altro la più grande, la Conraua goliath dell’Africa centro-occidentale, raggiunge dimensioni di oltre 30 cm. Appare incredibile che specie di poco più di 1 centimetro siano parenti stretti. E invece, ancora una volta, la natura ci sorprende.

Foto: Mark D. Scherz

Mini mum, Mini scule, and Mini ature, questi i nomi (decisamente ironici) delle tre specie appena scoperte, vivono tutte in Madagascar, storico habitat per le rane (secondo una recente ricerca proprio qui, circa 68 milioni di anni fa, viveva la rana diavolo, nome scientifico Beelzebufo ampinga, in grado di mangiare giovani dinosauri).

Foto: Sam Hyde Roberts

“Sì, questi sono un po’ estrosi – scrive a proposito dei nomi dati a queste rane Mark D. Scherz, primo autore dello studio - e la frivolezza è spesso disapprovata nella scienza, ma può anche aiutare a rendere quella scienza più accessibile, interessante e coinvolgente. Questa è la nostra speranza”.

Foto: Sam Hyde Roberts

Non è comunque un record assoluto: attualmente infatti la rana più piccola al mondo è Paedophryne amauensis, originaria della Papua Nuova Guinea, che non supera i 9 mm di lunghezza da adulta.

Il lavoro è stato pubblicato su PLoS ONE.

Cover: Andolalao Rakotoarison