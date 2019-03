Il lago Michigan ghiacciato si frantuma in milioni di pezzi. Il risultato è surreale (FOTO e VIDEO)

Meglio di Photoshop non può che essere Madre Natura: il lago Michigan (Usa), che si era ghiacciato nel corso dell'inverno, si è frantumato in milioni pezzi, dando vita ad uno scenario surreale. Come fatto di stalagmiti e stalattiti "improvvisate", ma perfette, l’immenso specchio d’acqua appare dipinto e ritoccato. Ma è tutto vero, e stupendo.

Il lago è uno dei cinque Grandi Laghi dell’America del Nord, nonché l’unico completamente nel territorio degli Stati Uniti, colpiti da un’ondata a dir poco fredda: il vortice polare ha congelato il lago Michigan per la maggior parte dell’inverno, con temperature che, a Chicago hanno raggiunto -30°C.

Poi è arrivata la primavera, le temperature sono migliorate, ma, invece di sciogliersi, il ghiaccio si è frantumato, dando vita ad uno scenario incredibile, tutto da ammirare. E si parla di una distesa immensa: lo specchio d’acqua è infatti il secondo più grande dei Grandi Laghi per volume (4.900 chilometri cubi) e il terzo per superficie (58.0 chilometri quadrati).

Attualmente circa dodici milioni di persone vivono lungo le sponde del lago Michigan, principalmente nelle aree metropolitane di Chicago e Milwaukee. Ma lo scenario sta attraendo turisti vicini e più lontani.

Foto: Joel Bissell | MLive.com

Foto: Joel Bissell | MLive.com

Foto: Joel Bissell | MLive.com

Foto: Joel Bissell | MLive.com

Foto: Gunner's Pixs

Foto: Greg VandeLeest

E come non capirlo. Le immagini (e il video) parlano da sole.

Meravigliosa natura.

Roberta De Carolis:

Cover: Joel Bissell | MLive.com