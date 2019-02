In molti l'hanno paragonata a una scena del film The Day After Tomorrow. Il Lago Michigan, investito da un'ondata di gelo artico, è uno dei luoghi più fotografati al mondo in questo momento.

Lì in questi giorni le temperature sono scese al di sotto di -40 ° C rendendo alcune zone degli Usa addirittura più fredde dei Poli. A Chicago, la temperatura media si aggira intorno a -17 ° C, temperature mai viste in 150 anni.

Disagi a parte, gli scorci regalati da ghiaccio e neve sono mozzafiato. Il Lago Michigan completamente ghiacciato è surreale.

In alcuni momenti della giornata, una strana nebbia risale dalla sua superficie. Questa sorta di vapore si crea quando la temperatura dell'acqua è superiore a quella dell'aria. Uno spettacolo nello spettacolo.

Sono stati oltre 2700 i voli cancellati in tutti gli Stati Uniti in questi giorni ma uno dei viaggiatori che è riuscito a prendere l'aereo verso l'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago, ha scattato questa foto dall'alto:

My brother was on one of the few flights into Chicago this morning. He took this photo of frozen Lake Michigan from the plane. pic.twitter.com/cS8XRCTPQV — David Funk (@DavidPFunk) 30 gennaio 2019

Il lago Michigan è uno dei più grandi di tutti gli Usa. E' uno dei cinque Grandi Laghi dell'America del Nord ed l'unico a essere interamente compreso nel territorio degli Stati Uniti. Un vero e proprio simbolo per la città di Chicago ma anche per le altre, che vi si affacciano: Evanston, Gary, Holland, Muskegon e Milwaukee,

Alcune delle immagini scattate a Chicago in questi giorni:

Ecco i tweet più spettacolari del Lago Michigan ghiacciato

Anyone want to go to the beach? Frozen Lake Michigan in #Chicago. pic.twitter.com/TF6AZgaNeP — Tina Jensen (@TinaRJensen) 29 gennaio 2019

@weatherchannel You know it's cold when Lake Michigan freezes - MORE PICS. pic.twitter.com/C4zcw9mi4n — CrazyCatLady9 (@CrazyCatMommy9) 30 gennaio 2019

Scene from The Day After Tomorrow vs Lake Michigan currently 😳 pic.twitter.com/RO7IxmWuv6 — AJ (@AmandaJanalis) 31 gennaio 2019

View of Lake Michigan from my apartment. One of the more awe-inspiring sights I’ve seen in my two years in Chicago pic.twitter.com/ERH0xebgPx — John Gordon (@John_W_Gordon) 30 gennaio 2019

Francesca Mancuso