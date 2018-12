Una tonalità calda, leggermente rosata, che racchiude in se la forza della vita e della resistenza alle difficoltà. È Living Coral il colore dell'anno 2019, scelto da Pantone. Una dedica molto speciale visto che questa tonalità è, come suggerisce il nome, quella delle barriere coralline.

Non si tratta di una scelta banale visto che il colore ogni anno decretato dal Pantone Color Institute è quello che influenzerà vari aspetti della società, dalla moda alla bellezza fino al design.

"Otteniamo energia dalla natura. Proprio come le barriere coralline sono una fonte di sostentamento e rifugio per la vita marina" è la motivazione fornita dall'Istituto. "In risposta all'attacco della tecnologia digitale e dei social media che si integrano sempre più nella vita quotidiana, stiamo cercando esperienze autentiche e coinvolgenti che consentano connessione e intimità. Socievole e vivace, la natura coinvolgente di PANTONE 16-1546 Living Coral accoglie e incoraggia l'attività spensierata".

L'annuncio è arrivato proprio oggi e ogni anno è molto atteso visto che i colori non sono solo una tendenza ma investono prepotentemente i consumi, dalla tecnologia al lusso. Ecco perché la scelta del colore delle barriere coralline è molto imortante.

Selezionato dal team del Pantone Color Institute formato da 20 esperti, esso deve essere l'espressione di uno stato d'animo e di un atteggiamento globale.

Secondo il team, Living Coral racchiude gli aspetti desiderati, familiari ed energizzanti del colore che si trova in natura. Esso evoca anche il modo in cui le barriere coralline offrono riparo a un caleidoscopio di colori diverso, quello delle altre specie viventi.

"Il colore migliora e influenza il modo in cui viviamo la vita", ha detto Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Color Institute. "Come ombra che afferma la vita attraverso un doppio ruolo di energia e nutrimento, PANTONE 16-1546 Living Coral rafforza il modo in cui i colori possono incarnare la nostra esperienza collettiva e riflettere ciò che avviene nella nostra cultura globale in un momento nel tempo."