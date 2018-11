Oggi, 21 novembre, è la Giornata nazionale degli alberi. Una vera e propria festa dedicata ai polmoni verdi d'Italia, un vero e proprio tesoro da tutelare.

Istituita nel 2013 la Giornata, giunta alla sua 24esima edizione, ha lo scopo non solo di fare il punto sulla valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio arboreo ma anche di promuovere politiche di riduzione delle emissioni, o ancora legate alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla protezione del suolo.

Un momento per celebrare gli alberi soprattutto nelle scuole. I bambini, fin da piccoli, devono imparare ad amarli. D'altra parte, alberi significa anche salute: essi aiutano a migliorare la qualità dell’aria e a rendere le città più vivibili.

“Secondo l’ultimo Inventario Nazionale delle foreste, in Italia ci sono ben 20 miliardi di alberi, ma ci dimentichiamo spesso della loro straordinaria importanza per farci respirare in città e, a livello globale, per combattere i cambiamenti climatici. Si dice che faccia più notizia un albero che cade rispetto a una foresta che cresce. In effetti si è parlato molto di alberi caduti per il maltempo, ora invece facciamola crescere questa foresta urbana: il 21 novembre piantiamo un albero insieme ai nostri figli, con i ragazzi delle scuole, avranno un amico di cui prendersi cura per tutta la vita” è l'appello del Ministro dell'ambiente Sergio Costa.