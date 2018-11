Il paradiso delle Dolomiti straziato dal vento e dal maltempo. Le terribili tempeste che nei giorni scorsi si sono abbattute in tutta Italia, hanno parzialmente distrutto uno dei patrimoni boschivi del nostro paese. Interi boschi sono stati sradicati e abbattuti dal vento. Dal Veneto al Trentino, migliaia di alberi sono stati strappati via. I danni ambientali sono senza precedenti.

L'eccezionale ondata di maltempo mostra i suoi tristi frutti. È una vera e propria strage di alberi.La cosiddetta provincia delle Dolomiti, quella di Belluno, è in ginocchio. Non va meglio nel vicentino dove è stata registrata una vera ecatombe per i boschi dell’Altopiano di Asiago. Scenario desolante anche in Trentino, dalla Val di Fiemme alla Val di Fassa. Distrutta anche la celebre foresta di Stradivari.

I tecnici del Patrimonio hanno condotto i primi sopralluoghi nelle zone boschive colpite dalla tempesta di lunedì sera. E la situazione è drammatica. I danni sono paragonabili solo a quanto avvenne con la Grande Guerra: tremila, si ritiene, gli alberi schiantatisi a terra o spezzati pari al 10% del patrimonio boschivo altopianese.

Dal confine orientale dell’Altopiano con Marcesina fino alla zona della Val d’Assa, i boschi sono distrutti e porteranno per decenni i segni delle raffiche di vento che si sono abbattute nell'ara.

Questa mattina alle 8 è stata raggiunta #Larzonei, frazione del comune di #Livinallongo del Col di Lana (#Belluno). Il varco sulla SR 203 è stato aperto da volontari e dagli operai del Comune. Il video ci è stato inviato dal sindaco di Livinallongo Leandro Grones pic.twitter.com/iyv6vHmQcE — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) 1 novembre 2018

"La piana di Marcesina non c’è più " sono le parole del sindaco di Enego, Ivo Boscardin. "Stiamo parlando di oltre mille ettari di boschi andati completamente distrutti. I danni all’ecosistema sono incalcolabili. Nemmeno la guerra aveva ridotto Marcesina così".

Ecco le terribili immagini delle Dolomiti bellunesi:

In Val d’Assa, lungo la strada provinciale per Trento, la foresta si è piegata letteralmente piegata su se stessa. Stessa strage nella zona delle Melette e nel cuore dei boschi di Foza.

"Scene da bomba atomica. Sono stati vanificati cent’anni di ricostruzione boschiva e pianificazione forestale" ha detto l'assessore al patrimonio di Asiago, Diego Rigoni.

Migliaia di alberi abbattuti dal vento come bastoncini #Shangai. Questo in #Veneto e #TrentinoAltoAdige,

un disastro forestale oltre che frane, viabilità compromessa e danni da acqua e vento alle case. L’immagine è stata scattata da un nostro elicottero in ricognizione pic.twitter.com/xLmmt5l9AE — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 1 novembre 2018

Distrutta anche la celebre foresta di Stradivari

Il vento ha sradicato in una manciata di ore un milione e mezzo di metri cubi di legname, secondo i tecnici dell’ufficio foreste della Provincia autonoma di Trento, più alberi di quanti ne possano tagliare tutti i boscaioli del Trentino in tre anni.

Le suggestive foreste di abete rosso, il tipico albero di Natale delle Dolomiti, sono state devastate da raffiche di vento che hanno superato i 120 kmh. Distrutto anche il Parco di Paneveggio, la celebre "foresta dei violini" in cui Stradivari sceglieva gli alberi migliori per i suoi strumenti.

Gravissimi danni anche all'Altopiano di Piné. Qui il vento ha soffiato a quasi 130 chilometri orari buttando giù un'intero bosco di tre ettari.

Un immenso patrimonio boschivo letteralmente strappato via dalla terra in poche ore.

Francesca Mancuso

