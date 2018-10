Impossibile ma accade, anzi, è la normalità. I semi del tarassaco comune, o dente di leone, volano con un metodo sconosciuto prima d’ora. Il lavoro, condotto da un gruppo di ricerca dell’Università di Edimburgo, potrebbe essere usato dagli scienziati per creare droni utili per il telerilevamento o il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico.

Meravigliosa natura: quello che a noi e ai nostri calcoli sembra impossibile, lei lo fa. E così i semi di dente di leone volano lontanissimo, dando vita a piante dove sembrerebbe impossibile arrivare. Il tutto a causa di una bolla d’aria ad hoc che consente l’equilibrio in aria anche per più di un chilometro.

I ricercatori avevano notato, in particolare, che l’aria attorno e all’interno del fascio di setole a forma di paracadute consente ai semi di percorrere grandi distanze, spesso un chilometro o più, tenuti “a galla” interamente dall’energia eolica. Hanno pertanto deciso di compiere degli esperimenti mirati.

Incredibile ma vero: la struttura delle setole è così precisa da controllare una bolla d’aria che si forma nel volo e che mantiene l’intero seme “a galla”. Tale bolla è a forma di anello e migliora la resistenza, rallentando la discesa di ogni seme verso il terreno. Il tutto è un gioco di equilibri determinato dalla quantità di aria che fluisce attraverso, ed è controllata proprio dalla spaziatura delle setole. Un paracadute più che efficiente.