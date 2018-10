4 centimetri in 8 giorni: questo lo spostamento del fianco sud-orientale dell’Etna verso il mare (a est). Con questi dati, raccolti a maggio 2017, un gruppo di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv sezione Catania) in collaborazione con organizzazioni tedesche, hanno ipotizzato un possibile “collasso” del vulcano nel mare. Molto preoccupante, anche se futuribile.

Gli scienziati sanno da decenni che le pendici sud-orientali dell’Etna, famoso vulcano attivo sulla costa orientale della Sicilia, si stanno spostando verso il mare di circa 2 o 3 centimetri all’anno. Ma nel nuovo studio dell’Ingv si è osservato uno spostamento molto più grande di quanto mai registrato: 4 centimetri in un periodo di 8 giorni a maggio 2017.

Anche se per la maggior parte dei 15 mesi oggetto delle osservazioni non si è verificato nulla, questo improvviso e incredibile shift del fianco sud-orientale suggerisce che il vulcano sta crollando sotto il suo stesso peso. E non è solo un rischio per lo splendido paesaggio della zona.

“Questa è una brutta notizia per la vita umana – spiega infatti Morelia Urlaub, coautrice dello studio - Sappiamo da altri vulcani presenti nei registri geologici, che qualcuno è crollato in modo catastrofico e hanno provocato frane davvero grandi, molto veloci", ha detto, "e se queste frane penetrano nel mare, possono causare uno tsunami" .

“La possibilità che ciò accada all’Etna non può ancora essere quantificata – ha però precisato la ricercatrice - Le osservazioni scientifiche sulla montagna risalgono a pochi decenni fa e l’intera storia dell’Etna si estende per 500.000 anni” .

Cosa fare dunque? Per ora possiamo e dobbiamo solo monitorare con più frequenza e attenzione, in modo da rilevare se ci sono cambiamenti nel modo in cui la pendenza si muove e per stimare il suo rischio di collasso del vulcano.

Niente panico per ora, dunque, ma occhi aperti.

Il lavoro è stato pubblicato su Science Advances.

