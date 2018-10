Al largo delle coste della Tasmania, in fondo al mare, c'è un antica catena di montagne di origine vulcanica che pullula di vita marina. Un vero e proprio mondo "perduto" scoperto dagli scienziati dell'Università Nazionale Australiana.

Durante durante un viaggio di ricerca di 25 giorni condotto dai ricercatori per la mappatura dei fondali a bordo della nave Investigator, il mare ha rivelato un vero e proprio paradiso naturale.

Per la prima volta, infatti, è stata osservata una catena di montagne sottomarine vulcaniche situate in acque profonde, circa 400 km a est della Tasmania. Esse si innalzano per ben 3000m dal fondo marino circostante, ma le vette più alte sono ancora molto al di sotto delle onde, circa 2000 m sotto la superficie.

La dott.ssa Tara Martin, del team di mappatura denominato CSIRO, sostiene che la mappatura offre una finestra su un mondo sottomarino inedito e spettacolare.

Si tratta di un paesaggio molto vario e ricco di vita marina. I dati raccolti durante il viaggio hanno rivelato picchi nella produttività degli oceani sulla catena di montagne sottomarine, con una maggiore attività del fitoplancton e di animali marini nell'area. Un Eden finora rimasto sconosciuto.

" La nostra mappatura ha rivelato in dettaglio, per la prima volta, una catena di montagne vulcaniche che si innalzano da una pianura abissale di circa 5000 metri di profondità" , ha detto la dottoressa Martin. "Le montagne sottomarine variano per dimensioni e forma, con alcune che hanno cime affilate, mentre altre hanno ampi pianori piatti, punteggiati da piccole colline coniche che sarebbero state formate dall'antica attività vulcanica. Avere mappe dettagliate di tali aree è importante per aiutarci a gestire e proteggere meglio questi ambienti marini unici e fornisce un trampolino di lancio per la ricerca futura".

Il dott. Eric Woehler della BirdLife Tasmania, è rimasto sbalordito dalla quantità di vita ammirata al di sopra delle montagne sottomarine.

"Mentre eravamo nei pressi della catena di montagne sottomarine, la nave è stata visitata da un gran numero di megattere e balene pilota. Abbiamo stimato che le megattere ci hanno fatto visita almeno una volta al giorno, seguite da un branco di 60-80 balene pilota".

La zona è densamente popolata anche di uccelli. Sono state avvistate in particolare 4 specie di albatro e altrettante di petrelle.

Secondo gli scienziati, le montagne sottomarine sono punti di ristoro vitali per alcuni animali migratori, in particolare per le balene, aiutandole anche a ritrovare la strada durante la migrazione dalle zone in cui trascorrono l'inverno a quelle preferite d'estate.

La vita e l'origine delle montagne sottomarine saranno ulteriormente studiate alla fine di quest'anno, quando gli scienziati australiani a bordo della Investigator torneranno nella regione per altri due viaggi di ricerca, a novembre e dicembre.

Investigator è l'unica nave australiana dedicata alla ricerca in mare, ed è di proprietà della CSIRO, l'Agenzia scientifica nazionale australiana. La nave effettua ricerche tutto l'anno e viene messa a disposizione degli scienziati e dei loro collaboratori internazionali.

Possiamo solo sperare che questo paradiso naturale finora sconosciuto possa essere tutelato, insieme ai suoi abitanti.

Francesca Mancuso