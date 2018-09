È un’ape, no un calabrone, forse una vespa. Anche se a un occhio inesperto possono sembrare tutti uguali, in realtà questi insetti sono molto diversi tra loro, oltre che tantissimi. Ecco la nostra divertente guida per riconoscerli e…starne debitamente a distanza, lasciandoli in pace!

Api, vespe e calabroni fanno parte degli imenotteri, soprattutto in estate possiamo ritrovarci alle prese con le loro punture che, in alcuni casi, scatenano delle vere e proprie reazioni allergiche. Possiamo trattare le punture con rimedi naturali ma soprattutto proviamo ad evitarle! Qui vi spieghiamo come fare.

Ma prima di fasciarci la testa ancor prima di essercela rotta, vediamo insieme come distinguere questi insetti che non dimentichiamolo sono fondamentali per la sopravvivenza del Pianeta.

1. Ape

L’ape (Apis Linnaeus) appartiene agli insetti sociali della famiglia Apidae, che comprende ben 27 specie, ed hanno un ruolo diretto nella produzione del miele ed un ruolo indiretto nella impollinazione.

Negli ultimi anni sono una delle specie più a rischio.

2. Ape legnaiola

L'ape legnaiola (Xylocopa violacea Linnaeus) è un insetto dalla livrea nero-viola cangiante, appartenente alla famiglia Apidae, diffusa nell'Europa centro-meridionale. Spesso viene confusa con il bombo nero o il calabrone, il suo volo è rapido e piuttosto rumoroso.

3. Bombo

Il bombo è un genere di insetti imenotteri della famiglia Apidae e come le api raccoglie il nettare e il polline. E' tra gli insetti impollinatori più importanti ed utili per l'uomo.

4. Calabrone: Vespa Cabro

Attenzione al calabrone! Il calabrone europeo è un grande predatore di api ma è temuto anche dall'uomo. Solitamente viene definito vespa gigante: è il più grande vespide europeo.

5. Sirfide

I Sirfidi (Syrphidae Latreille) sono una vasta famiglia di insetti dell'ordine dei Ditteri che comprende oltre 6000 specie. Gli adulti sono tra i più comuni insetti impollinatori, mentre le larve di molte delle sue specie sono predatrici di insetti.

6. Osmia

L'osmia altro non è che la specie più comune dell'ape solitaria che comprende oltre 20.000 impollinatori che non vivono in un alveare, ma che ricoprono anch'essi un ruolo di estrema importanza nel delicato equilibro naturale.

7. Vespa

I Vespidi (Vespidae Latreille), comunemente noti come vespe, sono una famiglia di insetti sociali, appartenente all'ordine degli Imenotteri. Hanno corpo bruno o nero a strisce gialle o colorato nelle specie di paesi tropicali.

8. Vespa cartonaia

La vespa cartonaia (Polistes gallicus) si differenza dalle altre per i suoi nidi: sono appesi a grondaie e balconi, con un solo favo orizzontale. Tra le vespe infestanti è la meno aggressiva, attacca solo se provocata.

9. Come distinguere un’ape da un bombo, una vespa da un calabrone?

La vespa e il calabrone hanno una vita sottile che separa la parte del torace dall'addome, le prime sono più piccole, i secondi grandi.

Le api hanno il corpo tondeggiante di colore giallo-arancione e marrone-nero. I bombi sono più tozzi e più grandi, con le bande della livrea gialle e nere più larghe, oltre alla caratteristica peluria.

