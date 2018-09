Pesa 913 kg la zucca che ha vinto ogni record: il primato italiano e più grande in assoluto di tutte le zucche partecipanti in 35 anni alla manifestazionea di Sale Marasino (nel Bresciano) "Sale in Zucca".

Così grande che Cenerentola l'avrebbe potuta usare come carrozza senza incantesimi.

Il vincitore della sfida nazionale delle zucche extralarge è Augusto Salvagni, di Malonno. E' lui che ha coltivato la zucca dal peso record di 913kg! 🎃🥇

La sfida nazionale della zucca è nata nel 1987 quando gli esemplari misuravano anche 45/47 chilogrammi. Ma nelle ultime edizioni sono state premiate cucurbitacee di oltre 700 chili. Fino a quest'anno, dove la mega zucca di Augusto ha sbaragliato la concorrenza, Il record precedente, infatti, era detenuto da Sergio Moretti, che nel 2014 vinse con una zucca di 704 chili.

Le immagini della manifestazione hanno invaso i Social (Instgram in particolare) , dove con l'hashtag #saleinzucca sono comparse tante immagini straordinarie delle zucche più grandi di Italia.

Rifatevi gli occhi... e pensate a quanti semi di zucca hanno dentro!

Foto di paolamartinengo

Foto di marcochiari93

Foto di keikoinoue.locatelli

Foto di c_cominardi

Anche il Sud Italia non scherza quanto a zucche giganti. La zucca più grande del Sud Italia pesa 603 chilogrammi ed è cresciuta nei terreni di Capri. A coltivarla Emanuele Garofano, appassionato di zucche giganti da diversi anni.

Foto di Gianni Catuogno

Roberta Ragni

Foto cover beatrix_lifee