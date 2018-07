La bellezza del mondo vegetale e animale, ammirata e fotografata nel dettaglio. Particolari forse non visibili ai nostri occhi, spesso poco attenti, ma catturati dagli abili fotografi premiati dall'International Garden Photographer of the Year.

Quest'ultima è una delle competizioni più importanti del mondo specializzata in fotografia botanica. Sono 11 le categorie principali e numerosi premi speciali tra cui lo Young Garden Photographer of the Year e la categoria che riguarda solo le foto scattate con gli smartphone, Gardens on the Go.

Il concorso è gestito in collaborazione con il Royal Botanic Gardens di Kew, dove vengono esposte le immagini vincitrici, seguite da un programma di mostre itineranti nel Regno Unito e all'estero.

Ecco le foto vincitrici della categoria macro. Immagini mozzafiato, coloratissime, che ci mostrano il mondo vegetale come non lo abbiamo mai visto.

1° posto: Mayflies di Petar Sabol, Goričan, Croazia

La luce di un nuovo giorno illumina la coppia di moscerini su un papavero, mostrata nella foto di copertina.

2° posto: Salad Burnet Flower di Ian Gilmour, West Yorkshire, Regno Unito

Solo con un obiettivo macro è possibile apprezzare la vera bellezza di questi piccoli fiori di Sanguisorba minor.

3° posto: Unfurling di Ashley Moore, Parco nazionale del Kings Canyon, California, Stati Uniti

A prima vista, potrebbero sembrare bruchi ma non lo sono. Al crepuscolo, la luce del sole evidenziava l'infiorescenza densamente arrotolata di questa Phacelia.

4° posto: Bodhi Leaf di Lotte Gronkjaer-Funch, Copenhagen, Danimarca

L'autore ha acquistato questa foglia di bodhi (Ficus religiosa) dal negozio di fiori locale e ho usato una calla posta dietro per formare i ricchi colori.

5° posto: 'Common Spotted Orchid' di Nigel Burkitt, Berkshire, Regno Unito

Le orchidee native sono una gioia per gli occhi. Questo Dactylorhiza fuchsii retroilluminata brilla come un gioiello.

6° posto: Anemone de Caen di Jacky Parker, Buckinghamshire, Regno Unito

Questa immagine è una modifica creativa della bella fioritura primaverile dell'Anemone coronaria.

7° posto: Jumping Spider di Richard Kubica, Myjava, Slovacchia

Un obiettivo macro più una lente d'ingrandimento hanno permesso al fotografo di rivelare tutti i dettagli di questo piccolo predatore.

8° posto: Mother di Rob Blanken, Veenwouden, Paesi Bassi

Le uova appena deposte e la luce scintillante regalano uno splendido contrasto con la testa scura dell'anfibio.

9° posto: Photonic Bliss V, di Petar Sabol, Palovec, Croazia

Un effetto insolito e drammatico, con un raggio di luce diretto verso la pianta e tre farfalle bianche marmorizzate.

10. Green Apple di Zhang Lihua, East Lake, città di Wuhan, Cina

Un'insolita somiglianza tra le due foglie e due mele, una rossa, una verde. Osservata attentamente, la natura può sempre dare una nuova prospettiva.

11. On Fire di Claudia de Jong, Lapponia, Finlandia

L'inizio della primavera sembra accendere i piccoli filamenti di muschio Polytrichum strictum che emergono dal suolo.

12. Astrantia major di Jacky Parker, Hampshire, Regno Unito

La bellezza del fiore e del bocciolo di Astrantia viene enfatizzata attraverso il contrasto dello sfondo bianco.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto