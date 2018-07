Buone notizie dalla Colombia: il parco nazionale Serranía de Chiribiquete, situato nel cuore dell'Amazzonia è stato ampliato diventando il più grande del mondo e l’area è stata dichiarata patrimonio mondiale Unesco per il suo valore ambientale, culturale e sociale.

Adesso ricopre 4,3 milioni di ettari e diventa il parco nazionale più grande al mondo a protezione della foresta pluviale tropicale.

"Si tratta di un traguardo molto importante per l'Amazzonia e per la conservazione delle foreste a livello globale ma anche un passo decisivo per la protezione degli ecosistemi chiave in Colombia ", afferma Mary Lou Higgins, direttore del WWF-Colombia.

Chiribiquete, infatti, non solo ha un valore biologico, culturale, idrologico e archeologico, ma è anche di vitale importanza per i gruppi indigeni, alcuni dei quali sono ancora oggi sconosciuti o vivono in isolamento volontario. Il parco ospita migliaia di specie, decine delle quali a rischio estinzione, tra cui il tapiro di pianura, la lontra gigante, il formichiere gigante, la scimmia lanosa colombiana nonché il giaguaro.

Ma non solo, custodisce anche il più antico e grande complesso di pittogrammi archeologici in America, con 50 murales monumentali e più di 70mila diverse rappresentazioni, alcune risalenti a oltre 20mila anni fa.

Negli ultimi anni il quadro non è stato roseo: la deforestazione, i cambiamenti climatici, l'espansione delle produzioni agricole, il taglio illegale, le colture e gli insediamenti abusivi sono una minaccia significativa. Secondo il WWF, il 66% della deforestazione del paese avviene nella regione amazzonica.

"L'Amazzonia è una delle 11 regioni al mondo a maggior rischio. Le stime mostrano che oltre un quarto dell'Amazzonia sarà perso entro il 2030 se continuerà l'attuale trend di deforestazione", afferma Alistair Monument, WWF Global Forest Practice Leader.

La gestione dell'area nei prossimi anni sarà supportata da Heritage Colombia, un'iniziativa creata da National Parks of Colombia.

Dominella Trunfio

Foto: WWF