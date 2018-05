Il Ginkgo biloba che stava morendo strozzato da una grata in via Laurentina a Roma è finalmente salvo e per strapparlo da quella lenta agonia, anche noi di greenMe avevamo lanciato un appello, unendoci alle tante segnalazioni dell’associazione Green City Roma e dei singoli cittadini.

Alla fine, l’assessorato all’Ambiente guidato da Pinuccia Montanari è intervenuto per salvare il Ginkgo biloba, inviando i tecnici del Servizio Giardini a tagliare la grata e far respirare l’albero che da ben due anni, versava in quelle condizioni.

Anche grazie al nostro articolo e alla sensibilità dei nostri lettori che hanno scritto all’assessorato, qualcosa è cambiato, a dimostrazione che il potere dell’opinione pubblica è forte e che una volta tanto, la nostra voce viene ascoltata.

Ricordiamo che il Ginkgo Biloba di circa trent’anni si trova in via Laurentina, di fronte al parcheggio della metropolitana all'altezza via delle Montagne Rocciose.

E questo era lo stato in cui era:

E su Facebook ecco la bella notizia per voce di Antimo Palumbo, storico degli alberi e presidente dell'associazione Adea Amici degli alberi che da tempo si batteva per salvare l'albero:

"Il Ginkgo biloba liberato dalla grata sulla via Laurentina. Il Ginkgo biloba liberato dalla grata sulla via Laurentina. Ecco la foto che mi è arrivata (via mail) questa mattina. La foto illustra che c'è stato un intervento da parte del Servizio Giardini: è stata tagliata la grata inferiore (non sembrerebbe invece che sia stata toccata quella superiore) . Il nastro bianco e rosso che è stato messo dimostra che il lavoro dovrà essere completato (speriamo ) nei prossimi giorni. Se qualcuno si trova dalla parti Metro Laurentina può fare altre foto e inserirle nel gruppo. Io andrò a vedere il Ginkgo nei prossimi giorni. Mi sembra intanto un buon inizio".

Che dire, grazie a chi è intervenuto, a Green City Roma e a tutti i nostri lettori che hanno contribuito alla sua salvezza!

Dominella Trunfio