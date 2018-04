Un meraviglioso tripudio di biodiversità si trova in Sardegna dove il Corpo forestale ha censito 400 alberi monumentali, ovvero un tipo di vegetazione di particolare paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

Grazie al censimento realizzato in collaborazione con l’agenzia Forestas si scopre quindi che nella meravigliosa isola sarda ce ne sono 400 di cui 285 sono inseriti nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia, mentre i rimanenti 115 sono in fase di approvazione da parte del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del ministero.

“Il Corpo forestale ha svolto un lavoro importante che arricchisce il pregio del nostro patrimonio boschivo censendo alberi di alto valore biologico ed ecologico. Grazie al censimento abbiamo a disposizione un elenco verde della Sardegna e presto la cartellonistica verrà posizionata vicino agli alberi censiti per narrare gli aspetti botanici ma anche quelli culturali del territorio in cui sono inseriti”, ha detto Donatella Spano, assessore regionale della Difesa dell'ambiente.

Di che tipo di alberi parliamo? In prevalenza di leccio e roverella, la maggior parte si trova in Ogliastra, a seguire il Cagliaritano, il Nuorese e via dicendo.

Alberi monumentali: come si classificano

Come dicevamo, le piante o alberi monumentali sono parte di una vegetazione di particolare valore paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Sono alberi che si distinguono per dimensioni, ad esempio è più grande o più piccolo rispetto alla specie; per requisiti storici, se magari la sua permanenza in quell’area è legata ad un determinato evento; per longevità o ancora per rarità.

Ci sono poi requisiti paesaggistici e storico-architettonici che interessano tutte quelle piante o alberi che hanno rilievo nel paesaggio stesso, ad esempio le siepi dei giardini storici.

Primo elenco degli alberi monumentali

A dicembre 2017 è stato approvato il primo elenco degli Alberi Monumentali d'Italia, secondo quanto stabilito dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

L'elenco, diviso per Regioni, si compone di 2407 alberi che si contraddistinguono per l'elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l'importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali.

