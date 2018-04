Un albero da cui sgorga acqua. Si trova in Montenegro ed è uno spettacolo naturale che ha già incantato il mondo. A mostrarlo, in un video divenuto virale, è stato il giornalista Rodrigo Contreras ma l'albero era già ampiamente noto agli abitanti della zona.

Più che un albero somiglia di più a una fontana. Ironia a parte, si tratta di un fenomeno naturale, anche se non frequente.

Si tratta di un gelso che si trova non lontano da Dinosa, un villaggio del Montengro. A raccontarne la storia a Radio Free Europe è stato Emir Hakramaj che già nel 2016 aveva pubblicato un video su YouTube che mostrava l'albero-fontana.

Secondo Hakramaj, il gelso ha oltre 100 anni di vita. Non ci sono antiche leggende sul fatto che da esso sgorghi l'acqua, visto che si tratta di un fatto abbastanza recente, accaduto negli ultimi 25 anni.

Ma cosa accade al gelso montenegrino? L'acqua sembra proprio sgorgare dall'albero dopo piogge molto intense. In questi casi, le correnti sotterranee spingono l'acqua attraverso le radici fino al tronco cavo.

Ecco il video di Rodrigo Contreras:

Ed ecco quello di Hakramaj:

Mariano Sánchez, tecnico arboricolo e curatore del Giardino Botanico Reale di Madrid, conferma questa ipotesi spiegando che è possibile che l'acqua che si trova in profondità salga più in superficie a causa delle piogge abbondanti, finendo per passare dalle radici addirittura al tronco cavo dell'albero.

“Non è pericoloso per l'albero. Gli alberi rivieraschi sono solitamente vuoti e il legno interno marcisce, ma l'esterno è ancora vivo ” spiega Sánchez.

La cavità interna ha già funghi xilofagi, responsabili della decomposizione del legno e l'umidità aumenta solo la velocità del processo.

Sarebbe più problematico se l'albero si impregnasse d'acqua a lungo. Ciò potrebbe danneggiare le radici, ma gli alberi che vivono lungo i fiumi come l'olmo o il pioppo, sono già abituati a questa umidità.

Sanchez concorda anche sul fatto che l'albero sia molto vecchio. Stando alle sue dimensioni, in Spagna avrebbe circa 80 o 90 anni, ma è possibile che il clima più freddo del Montenegro lo abbia preservato.

Il gelso montenegrino in realtà non è l'unico albero da cui sgorga l'acqua. Ne esistono altri esempi in India e in Africa.

Meraviglie di Madre Natura.

