Riuscite ad immaginare di sciare su una coltre di neve che invece di essere bianca è arancione? E’ questo l’insolito scenario che è apparso nei giorni scorsi in alcune regioni della Russia e dell'Europa orientale e le cui foto, ovviamente, stanno facendo il giro del mondo.

Il raro e curioso fenomeno della neve arancione non ha nulla di magico e non è un fake. Secondo i metereologi, si verifica all’incirca ogni 5 anni ed è dovuto al fatto che la sabbia, proveniente da una tempesta del deserto del Sahara, insieme a polvere e pollini si è andata a mischiare alla neve, in questo caso a quella caduta in Europa Orientale e in Russia.

Le regioni montuose di Ucrania, Bulgaria, Romania e appunto Russia si sono così inaspettatamente trasformate in paesaggi simili a quelli di Marte.

Sciatori e snowboarder, sorpresi e affascinati dalle originali piste, hanno pubblicato i loro scatti sui maggiori social network per documentare il fenomeno della neve arancione che questa volta sembra essere stato particolarmente intenso.

Guardate:

Марс атакует 🌔 #smurygins_family_trip Un post condiviso da Alina Smurygina (@sinyaya_ptiza) in data: Mar 23, 2018 at 11:55 PDT

Не удивляйтесь, это не пески, это снег в Сочи. pic.twitter.com/vTUuRPCeQY — Valentyna Vashchenko (@ValentynaVashc2) 23 marzo 2018

Un altrettanto insolito e raro fenomeno naturale ma, possiamo dire, al contrario si è verificato invece a gennaio nel Sahara.

Generalmente il deserto si caratterizza per il suo colore ambrato-arancione che è invece apparso ai fortunati visitatori bianco in quanto ricoperto di neve.

Francesca Biagioli

Foto copertina: katrin.jd