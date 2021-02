Borse di studio per il Master in Sostenibilità dell’Università “Tor Vergata”: come fare richiesta

Scadono il 15 marzo 2021 le domande di ammissione al Master di II livello in Rendicontazione Innovazione e Sostenibilità (MARIS) promosso dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Il MARIS è un percorso di formazione post laurea sui temi della Responsabilità Sociale, della Rendicontazione Non finanziaria e dello Sviluppo Sostenibile, in ottica trasversale (Privato, For Profit e Non Profit, e PA) e interdisciplinare, secondo un approccio Triple Bottom Line (sostenibilità economica, ambientale e sociale), in linea con le attuali tendenze in atto a livello internazionale (Agenda 2030 – ONU) e nazionale (Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile).

La quarta edizione del Master MARIS inizierà il 23 Aprile 2021 ed è possibile fare domanda per usufruire di borse di studio e agevolazioni.

📣𝐈𝐥 Master MARIS 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 #𝐁𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐞 #𝐀𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐀.𝐀. 𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟐𝟎𝟐𝟏!➡Domande di ammissione… Posted by Master MARIS on Monday, January 25, 2021

È possibile fare domanda per usufruire dei seguenti Contributi allo Studio:

2 borse di studio LAVAZZA S.p.a. Borse di studio INPS per dipendenti della Pubblica Amministrazione

Borse di studio INPS per figli/orfani di dipendenti/pensionati della Pubblica Amministrazione

Agevolazioni per neo-laureati/studenti meritevoli

Multiple booking: riduzioni per gruppi della stessa organizzazione

Per maggiori informazioni visita il sito del master