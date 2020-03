Italia zona rossa, gli Italiani stanno assaltando i supermercati aperti di notte

Non ce la possiamo fare. Torna l’ assalto ai supermercati dopo il nuovo decreto del governo che ha chiuso tutta Italia come zona rossa. L’ invito a restare a casa per evitare contagi ha portato all’ennesimo panico collettivo, in cui i supermercati aperti la sera sono stati letteralmente assaltati.

Le immagini che vi mostriamo vengono da un punto vendita di una nota catena a Roma realizzate in esclusiva per Greenme. Una folle corsa alla spesa che ricorda scene già viste nelle scorse settimane e che dimostrano quanto siamo lontani dal recepire l’importanza di stare a casa.

In attesa di conoscere nel dettaglio le misure del nuovo decreto, gli Italiani sono stati catapultati nuovamente nell’incertezza.

In molti si chiedono se domani mattina dovranno recarsi a lavoro o meno. Così come se potranno uscire a fare la spesa.

Ci pare intanto doveroso lanciare un appello: non assaltate i supermercati. Non serve perché continueranno a essere garantiti i rifornimenti e perché si sta facendo, ancora una volta, esattamente il contrario di quello che bisognerebbe fare.

Restate a casa! Altrimenti gli attuali 7985 contagiati, oltre 1500 in più in un giorno, saranno molti di più.

Per favore, state calmi. State in casa. Ognuno faccia la propria parte!