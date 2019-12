L’International STEM Awards premia i progetti dei giovani talenti attenti all’ambiente. Ecco come candidarsi

Il cambiamento verso una comunità attenta alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica – come spesso accade – parte dai giovani. Ed è per i giovani talenti, che vogliono mettersi in gioco alla ricerca di soluzioni creative e innovative a problemi di interesse globale, che è nato il premio International STEM Awards.

Se hai dai 7 ai 25 anni potrai presentare il tuo lavoro per l’International STEAM Awards, la prima piattaforma che nasce con l’obiettivo di raccogliere e promuovere i progetti dei giovani a livello globale su alcuni temi di vitale importanza, come Smart cities e Comunità sostenibili, Vita e Salute, Spazio e nuove frontiere, Energia e ambiente.

E' arrivato il regolamento delle challenge!Da oggi sul sito http://www.stemawards.eu puoi trovare il regolamento con… Pubblicato da International STEM Awards su Sabato 26 ottobre 2019

Il più grande evento STEM in Europa!

I giovani sono la più grande risorsa del nostro tempo: è fondamentale mobilitarli, ispirarli ed educarli ai problemi attuali per un futuro sostenibile ed etico. Per la prima volta la generazione under 25 si unirà e si attiverà a livello globale grazie a un unico contenitore, l’International STEM Awards.

La novità di questa challenge risiede nel fatto che i progetti proposti saranno molto diversi tra loro, perché saranno realizzati da giovani con competenze ed età molto differenti e soprattutto con un background culturale e sociale completamente diverso, ma affronteranno i temi in una logica di condivisione e di comunione.

Il 30 novembre si sono aperte le iscrizioni e c’è tempo fino al 1 febbraio 2020 per presentare i progetti inerenti le materie STE(A)M – acronomio per Science, Technology, Engineering (Arts) e Maths. La fase conclusiva con la premiazione dei vincitori avverrà durante la Digital Week, sabato 14 marzo 2020, al Politecnico di Milano- Bovisa.

L’International STEAM Awards dalla sua pagina Facebook intanto ha un avviato un percorso da seguire per tutti i giovani che desiderano avviare e sviluppare la loro idea e il loro progetto.

Tutte le informazioni sul premio, su come partecipare e approfondire le tematiche sono all’interno del sito International STEM Awards.