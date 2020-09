End of waste: dopo pneumatici e pannolini, via al libera anche al riutilizzo di carta e cartone da macero

Alberi in meno abbattuti, posti di lavoro e meno inquinamento. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto per il riciclo della carta e del cartone, che, per usare le sue stesse parole, stabilisce una vera e propria rivoluzione in termini di economia circolare.

“Ora la filiera è definita: 6,5 milioni di tonnellate di rifiuti l’anno diventeranno nuove materie prime e nuovi posti di lavoro sono pronti a partire”, commenta il ministro annunciando il decreto End Of Waste.

Il regolamento stabilisce modalità e criteri in applicazione dei quali i materiali derivanti dal trattamento di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi.

La carta complessivamente raccolta in Italia nel 2018 si aggira intorno ai 5,3 milioni di tonnellate, cui si aggiunge quella proveniente da rese e da altre attività industriali per un totale di circa 6,65 milioni di tonnellate.

La carta da macero (e parliamo di oltre 5 milioni di tonnellate all’anno) può, infatti, essere riusata come materia prima nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria, nonché in industrie che utilizzano come riferimento la norma UNI EN 643.

“L’End of Waste è un tassello indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti e può dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo – afferma il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa-. Una società del riciclo e del recupero diventa tale nel momento in cui i materiali possono essere reintrodotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime, e la riduzione del quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento”.

Un altro obiettivo raggiunto: questo è il decreto per il riciclo della carta.La mia firma sul decreto End Of Waste per… Pubblicato da Sergio Costa su Giovedì 24 settembre 2020

La norma per l’end of waste di carta e cartone segue quella sui PAP, rifiuti da prodotti assorbenti per la persona (decreto firmato il 15 maggio 2019) e sulla gomma vulcanizzata granulare, (firmato a marzo 2020).

Fonte: ministero dell’Ambiente