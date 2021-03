Economia circolare, l’Italia si conferma prima in Europa per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo l’Italia ha ottenuto la medaglia d’oro nel settore dell’economia circolare. A stilare annualmente la classifica il CEN-Circular Economy Network (la rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile insieme ad un gruppo di 14 aziende e associazioni di impresa) in collaborazione con Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Rispetto al 2020 l’Italia è stabile ma non si registrano miglioramenti significativi, mentre la Francia è cresciuta di un punto.

Nel 2021 il nostro Paese si è piazzato al primo posto con 79 punti, seguito da Francia, Germania, Spagna e Polonia. Da quanto emerge dal rapporto di quest’anno, l’Italia è la nazione che utilizza al meglio le scarse risorse destinate all’avanzamento tecnologico e ha un buon indice di efficienza (per ogni kg di risorsa consumata si generano 3,5 euro di Pil, contro una media europea di 2,24). Ma il primato è a rischio.

Per investimenti e occupazione l’Italia scende al quarto posto, dopo la Spagna, la Polonia e la Germania. La scarsità di investimenti si traduce in carenze nel settore dell’eco-innovazione. Inoltre, per numero di brevetti il nostro Paese è ultimo tra le grandi economie europee.

Un’altra importante criticità da superare è quella normativa: mancano ancora, infatti, la Strategia nazionale e il Piano di azione per l’economia circolare, due strumenti fondamentali che potrebbero aiutare il Paese a risollevarsi dalla crisi socioeconomica provocata dalla pandemia.

Secondo il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il settore della plastica è il più attrattivo e l’Italia è dotata di “eccellenti capacità che vanno potenziate”.

“Dobbiamo essere nazione pioniera di metodi e tecnologie nuove che ci consentano di adottare normative sempre più protettive nei confronti dell’ambiente senza mettere in ginocchio il settore che dà una quantità di lavoro enorme e che è trasversale a tutta l’industria e la manifattura” ha sottolineato il ministro.

Insomma, se l’Italia intende mantenere il primato deve sforzarsi decisamente di più.

L’ #economiaCircolare italiana è quella più in salute in tutto lo scenario europeo, poich raggiunge performance in tutti… Posted by Ministero della Transizione Ecologica on Thursday, March 18, 2021

Fonte: Circular Economy Network

Leggi anche: