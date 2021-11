Lo scatto “magico” dell’aurora boreale immortalata all’alba sul Gran Zebrù

Non c’è bisogno di recarsi in Scandinavia per ammirare il “magico” fenomeno delle aurore polari. In certe circostanze sono visibili persino in Italia, come dimostra lo scatto mozzafiato realizzato un paio di giorni fa dal noto alpinista Marco Confortola. La foto, pubblicata sul suo profilo Instagram, è stata scattata all’alba, nella giornata di sabato 30 ottobre, mentre la guida alpina stava risalendo il maestoso Gran Zebrù, del gruppo Ortles-Cevedale, al confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige.

Mentre scalava il monte Confortola e si trovava a circa 3350 metri di quota ha notato delle incredibili pennellate di luce nel cielo ancora buio e ha subito immortalato quella scena da sogno.

Ma da cosa ha origine questo fenomeno decisamente insolito per l’Italia? L’aurora polare immortalata sul Gran Zebrù è stata provocata dalla tempesta geomagnetica che ha interessato la Terra lo scorso fine settimana.

Lo scorso 28 ottobre la Nasa aveva registrato un brillamento solare di classe X1, dopo una serie di eventi registrati anche nei giorni precedenti. Una vera e propria raffica di brillamenti classificati come “medio-grandi”, molto probabilmente generati da una nuova regione di macchie solari. La tempesta geomagnetica ha poi dato vita ad aurore polari in diverse parti del mondo, dall’Islanda alla Scozia, dalla Finlandia agli Stati Uniti. E questa volta ha stregato anche i più fortunati che vivono nelle aree più settentrionali dell’Italia.

