World Car Free Day: impariamo a fare a meno dell’auto (e non solo oggi!)

Che mondo sarebbe senza le auto? Forse un mondo utopistico, ma decisamente migliore e meno inquinato. Non tutti sanno che diversi anni fa in Inghilterra, esattamente nel 1997, è stato istituito il World Car Free day, una giornata in cui “disintossicarsi” (e dare un po’ di tregua all’ambiente) dalle macchine. Questa giornata, promossa dal World Carfree Network, si celebra a livello mondiale ogni anno il 22 settembre, ma sono ancora pochi le città che aderiscono.

Ma a cosa serve esattamente questa giornata? Secondo il World Carfree Network, il 22 settembre dovrebbe essere una sorta di “vetrina che mostra come potrebbero apparire le nostre città 365 giorni all’anno” e l’iniziativa serve a pressione su urbanisti e politici affinché privilegino il ciclismo, la camminata e il trasporto pubblico invece dell’automobile.

Troppe auto nel nostro Paese. Ci sono 646 auto ogni mille abitanti

Il numero di auto che circolano nel nostro Paese ha raggiunto, infatti, cifre impressionanti. Secondo le stime più recenti, risalenti allo scorso anno, in Italia ci sono 646 automobili ogni 1000 abitanti. E la nostra nazione è la seconda a livello europeo per tasso di motorizzazione. In Europa al primo posto troviamo il Lussemburgo, con 676 auto ogni mille abitanti.

Ecco che aspetto avrebbero le nostre città se usassimo più bici e il trasporto pubblico:

Un impatto decisamente diverso, sia a livello visivo che ambientale!

Le iniziative a favore della mobilità sostenibile in Italia

Oggi il World Car Free Day è strettamene legato Settimana europea della mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre. Per l’edizione di quest’anno è stato scelto lo slogan “Muoviti sostenibile…e in salute”. Nell’arco di queste giornate i cittadini europei sono incoraggiati a tenersi in forma fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza delle città, e optando per passeggiate o per il trasporto pubblico. Diverse città italiane hanno voluto aderire alla Car Free Day, invitando i cittadini ad evitare di prendere l’auto, optando ad esempio per la bici.

Tra questi troviamo, ad esempio il comune di San Donato Milanese:

Anche la FIAB (Federazione italiana ambiente e bicicletta) ha aderito all’iniziativa del bike to work, che spinge i cittadini a recarsi a lavoro utilizzando la bici. “Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici!” è lo slogan scelto per la manifestazione che si concluderà oggi. Ma l’invito a lasciare nel garage la propria auto vale per tutti i giorni. In questo modo si farà un regalo all’ambiente ma anche alla nostra salute.

Il Car Free Day dura soltanto 24 ore, ma è soltanto l’occasione per ricordarci che non sempre usare l’auto è indispensabile. E che oggi abbiamo a disposizione tante alternative più sostenibili!

