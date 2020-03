Il video del medico pianista che suona i Queen a fine turno per pazienti e colleghi

Al termine del suo turno nel reparto di Medicina ad Alta Intensità, un medico con ancora indosso la divisa e la mascherina si è seduto al piano e ha iniziato a suonare un pezzo dei Queen.

È successo nella hall dell’ospedale di Circolo a Varese, dove da diverso tempo è stato posizionato un pianoforte donato dalla ONLUS “Il Circolo della Bontà”.

“Don’t stop me now”, non fermatemi ora, è il pezzo scelto dal giovane dottore nella sua esibizione filmata e pubblicata ieri sera sulla pagina Facebook dell’Asst Sette Laghi di Varese.

Forse un messaggio per dire a tutti noi che i medici e il personale sanitario non si fermeranno nel combattere questa battaglia contro il coronavirus, o forse solo un momento per regalare un sorriso a pazienti e colleghi, ormai stremati dall’emergenza sanitaria dopo le ultime durissime settimane.

Ecco il video dell’emozionante esibizione, diventato virale nell’arco di poche ore.

📸 Un medico della Medicina ad Alta Intensità dell'Ospedale di Circolo alla fine del suo turno.🎼"Don't stop we now!"🎶🎹🎹Proprio così: non fermiamoci!#asstsettelaghinonsiferma#fermiamoloinsieme Pubblicato da Asst dei Sette Laghi su Sabato 28 marzo 2020

Fonti di riferimento: Asst dei Sette Laghi/Varese news

