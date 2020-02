UnaNessunaCentomila, al via il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne

A settembre tutti a Campovolo per un mega concerto contro la violenza di genere. Da Mannoia ad Elisa, passando per la Amoroso e la Nannini, 7 artiste si esibiranno con le rispettive band alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 19 settembre prossimo. I proventi saranno destinati ai centri antiviolenza.

Nessuna, nemmeno una, può subire il torto marcio di una violenza. Nessuna in nessun posto del mondo, nessuna in nessuna casa. E fin quando questo non accadrà, fin quando quel numero terribile di vittime non sarà pari a zero, rimanere zitti e inermi è un atto vigliacco quanto quella violenza.

Loro lo sanno bene e lo gridano a gran voce annunciando dal parco di Sanremo – che già martedì scorso ha ospitato un toccante monologo di Rula Jebreal proprio contro lo stupro e la violenza sulle donne – l’appuntamento dell’anno. Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini sono pronte per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne che prende a prestito il titolo di uno dei romanzi più famosi di Pirandello.

Ma con #UnaNessunaCentomila questa volta si vuole porre l’accento su tutte le violenze consumate, sulle umiliazioni subite, sui corpi sfruttati e sulla libertà negata:

UNA: perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne

NESSUNA: perché nessuna donna deve più essere una vittima

CENTOMILA: il numero delle voci che si uniranno a noi per il più grande evento musicale della storia contro la violenza sulle donne.

L’evento nasce proprio per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza. Di fatto, i proventi del concerto saranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilitàt, assicurando la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime.

Biglietti e prevendita

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle 16.00 di oggi venerdì 07 Febbraio su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di venerdì 28 febbraio nei punti vendita abituali.

Prezzi (incluso diritto di prevendita):

Gold Package 250 euro (199 euro in promozione, per tutti coloro che acquisteranno fino a sabato 29 Febbraio salva disponibilità)

Yellow & Orange Zone 65 euro

Green & Blue Zone 49 euro

