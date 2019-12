Nel Regno di Babbo Natale sul trenino storico che porta i bambini da Roma al Viterbo Christmas Village

Anche quest’anno Viterbo si appresta a celebrare le festività natalizie in modo speciale. Arrivare al Villaggio di Babbo Natale sarà possibile percorrendo la distanza da Roma al capoluogo della Tuscia all’interno delle carrozze di un suggestivo trenino storico.

Come forse saprete, quest’anno a Viterbo non è più previsto il Caffeina Christmas, che si è trasferito a Sutri, ma comunque è stato allestito, sempre nel centro storico, un villaggio (Viterbo Christmas Village) dove i bambini potranno divertirsi, giocare e vivere la magia delle feste.

Qui i piccoli troveranno diverse attrattive: la casa di Babbo Natale, le poste, la stalla della renna Rudolf, la fabbrica della Befana e tanto altro. Per raggiungerlo quest’anno è prevista poi una possibilità in più, quella di prendere un trenino d’epoca.

Giornate e orari del treno storico di Viterbo

Il trenino storico, un diesel d’epoca con carrozze a terrazzini, circolerà esclusivamente nelle giornate del 22 dicembre e del 6 gennaio.

Si sale alla stazione di Roma Tiburtina alle 9:15 ma altre fermate sono previste a Roma Ostiense (9:32), Roma S. Pietro (9:39), La Storta (10:12), Anguillara (10:29) e Bracciano (10:50). Si arriva poi a Viterbo P. Romana alle 11.59.

Il ritorno invece è previsto da Viterbo P. Romana alle 17:07 con arrivo a Tiburtina alle 19:30.

I bambini non si godranno solo il viaggio in treno guardando il paesaggio ma, l’associazione Terra Tua, all’interno proporrà un intrattenimento e fornirà assistenza. All’arrivo poi i passeggeri saranno accolti dal coro “The First Montessorian Carolers” che, ovviamente, proporrà canti natalizi.

I bambini sicuramente apprezzeranno l’atmosfera unica di questo treno ma i prezzi non sono certo per tutte le tasche. Il costo per il viaggio andata e ritorno da Roma (a cui poi va aggiunto quello per entrare al villaggio) è di:

45€ per gli adulti

25€ per i bambini sotto i 12 anni

gratis sotto i 4 (senza posto a sedere)

Sono previsti sconti per comitive. Se siete interessati potete prenotare qui per la giornata del 22 dicembre e qui per quella del 6 gennaio.

Leggi anche: