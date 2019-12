Il Tram dei desideri di Klaus: a Milano i bambini viaggiano gratis sul tram ispirato al film di Natale

I bambini che vivono a Milano e dintorni hanno ancora pochi giorni per fare un viaggio sul Tram dei desideri di Klaus, il magico convoglio che trae ispirazione dall’omonimo film di Natale. Per la gioia dei più piccini, fino al 23 dicembre su una speciale vettura si potrà ascoltare una storia e scrivere la letterina a Babbo Natale. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il Tram dei desideri di Klaus collega Milano e Smeerensburg – “la cittadina più infelice”, come dice Alva, una delle protagoniste di Klaus, tuttora disponibile su Netflix – un’isola oltre il Circolo Polare Artico e casa di un misterioso giocattolaio e inizialmente scorbutico falegname.

Tutti, su questo magnifico convoglio, verranno catapultati in un vero e proprio servizio postale itinerante, che riproduce le atmosfere della Royal Postal Academy della pellicola, primo film d’animazione di Netflix.

Il film

La classica commedia di Natale, che profuma di famiglia e intimità. Diretta dal co-ideatore di Cattivissimo me Sergio Pablos, è la storia di Jesper che viene cacciato dalla Royal Postal Academy perché è il peggior studente e viene mandato in servizio in un’isola ghiacciata al di là del Circolo Polare Artico. Qui gli abitanti sono parecchio infelici, parlano tra loro davvero molto poco e scrivono ancora meno. Ma Jesper trova presto un’amica, Alva, un’insegnante del posto, e con lei conosce Klaus, un misterioso falegname che vive tutto solo in una casa piena di giocattoli fatti a mano.

Una serie di nuove amicizie si intrecciano, i bambini tornano a sperare e rinasce il buonumore nella cittadina, creando tradizioni magiche come le calze appese al camino o la letterina a Santa Klaus.

L’itinerario del Tram

Partenza e arrivo: Piazza Fontana

Il percorso del Tram:

Via Albricci 10

Via Albricci 7

Via Cantù (con possibilità di scendere)

Via Broletto

Ponte Vetero

Gli orari del Tram:

– dal lunedì al venerdì partenza dalle 13.45, termine ultima corsa alle 20.15

– sabato e domenica partenza dalle 10.45, termine ultima corsa alle 17.15

La durata indicativa del percorso è di 30 minuti a tratta.

Leggi anche: