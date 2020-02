Tra ‘Cibò’ e bici, alla scoperta dei sapori tradizionali lungo la ciclovia Appenninica

Alla scoperta dei paesaggi e dei sapori che circondano il cuore dell’Italia. Un percorso in bici lungo gli Appennini, spina dorsale del nostro Paese, attraverso un tragitto di 2600 chilometri, sulle piste ciclabili naturali che corrono lungo il nostro Paese da Nord a Sud.

Si tratta della nuova Ciclo-Via Appenninica, che consente di viaggiare in bicicletta tra vallate e crinali, attraversando 14 regioni e 44 parchi naturali nazionali e regionali, alla scoperta di bellezze naturalistiche, biodiversità e luoghi incontaminati unici, che si intrecciano con la cucina tradizionale, gli ingredienti tipici e i prodotti artigianali del territorio.

Non sono infatti solo i paesaggi a rendere straordinari i nostri Appennini: anche i sapori di questi territori sono unici e inconfondibili e, insieme all’ambiente, saranno al centro della quarta edizione di Cibò. So Good!, il Festival dei Sapori d’Italia.

Cibò sarà un occasione per conoscere le nostre eccellenze eno gastronomiche e per parlare di ambiente, stili di vita sostenibili, mobilità intelligente e turismo responsabile: un’esperienza gastronomica e turistica che punta a valorizzare il territorio appenninico e le sue tipicità, alimentari e naturalistiche.

Proprio in occasione della manifestazione verrà distribuita “2.600 km nei Sapori dell’Appennino”, una dettagliata e aggiornata guida ricca di mappe della nuova Ciclo-Via, per conoscere gli splendidi percorsi da intraprendere in sella alla bicicletta.

L’appuntamento è dal 20 al 22 marzo 2020 a Palazzo Re Enzo, nel centro di Bologna, e ovviamente lungo l’itinerario naturale tracciato dalla Ciclovia Appenninica, da Bocchetta di Altare fino alle Madonie.

Fonte di riferimento: Cibò. So Good!

