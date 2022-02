Sta per tornare la Giornata dei calzini spaiati: indossiamoli senza vergogna per celebrare la diversità!

Il 4 febbraio si celebrerà la Giornata dei calzini spaiati, nata per portare un'ondata di allegria e celebrare il valore della diversità. Tutti possono aderire a questa divertente e colorata iniziativa! Come? Semplice! Basta sfoggiare con orgoglio due calzini diversi ai piedi

Giornata dei calzini spaiati, iniziativa che negli ultimi anni ha riscosso un enorme successo tra i più piccoli e non solo perché – diciamoci la verità – chi non ha almeno un paio di calzini spaiati nel cassetto? E chi non ha mai indossato per errore due calzini diversi in preda alla fretta?

Se stavate valutando di buttar via i vostri calzini spaiati, non fatelo. Perché discriminarli?! Indossiamoli con orgoglio venerdì 4 febbraio, in occasione della giornata dedicata proprio a loro. Noi della redazione di greenMe abbiamo deciso di aderire anche quest’anno e non vediamo l’ora di sfoggiarli.

bellezza della diversità, proprio come quella di due calzini completamente diversi che si incontrano grazie a qualcuno che sceglie di indossarli, rompendo gli schemi e portando un po’ di allegria. L’originale iniziativa è nata qualche anno fa in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli-Venezia Giulia, grazie a una maestra di nome Sabrina. L’evento è approdato poi anche su Facebook, ottenendo un boom di adesioni. Giunta ormai alla nona edizione, la Giornata dei calzini spaiati vuole celebrare la, proprio come quella di due calzini completamente diversi che si incontrano grazie a qualcuno che sceglie di indossarli, rompendo gli schemi e portando un po’ di allegria.

E quest’anno per rendere ancora più divertente questa giornata le promotrici dell’iniziativa hanno pubblicato su Facebook alcuni suggerimenti e ispirazioni per organizzare delle attività di gruppo, da fare a scuola o in famiglia. Eccole qui:

🌈❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍🤎Sappiamo bene che gli amici dei Calzini Spaiati hanno tutti cuore e mente creativi ma se doveste aver… Posted by La Giornata dei Calzini Spaiati on Saturday, January 29, 2022

#calzinispaiati2022: come aderire all’iniziativa

Tutti possono celebrare la giornata dei calzini spaiati e non soltanto i più piccoli Come? Indossando due calzini diversi (ad esempio uno a strisce e uno a pois, uno rosso e l’altro blu) per restare a casa, andare a fare la spesa o recarsi a lavoro. Le promotrici dell’iniziativa invitano tutti a scattarsi una foto da pubblicare sulla pagina Facebook dedicata all’evento, su Instagram o sul canale social che si preferisce, accompagnandola dall’hashtag #calzinispaiati2022.

Anche noi siamo curiosissimi di vedere i vostri calzini spaiati ai piedi. Quindi pubblicatela la foto su Facebook o Instagram (con l’hashtag #calzinispaiati2022 e taggate greenme_it per vedere i vostri scatti colorati ricondivisi sui nostri canali.

Pronti? Si spai chi può!

