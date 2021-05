Settimana Veg 2021: 7 giorni per sperimentare un’alimentazione amica degli animali, sana e sostenibile

Avete sempre voluto cambiare alimentazione e passare ad uno stile di vita vegano, ma non sapete bene da dove cominciare? La Settimana Veg può rivelarsi lo stimolo giusto che stavate aspettando!

L’iniziativa, promossa dall’associazione Essere Animali, è in programma dal 24 al 30 maggio e sarà l’occasione per scoprire una cucina totalmente vegetale, amica degli animali, sana e sostenibile.

L’edizione di quest’anno vedrà la collaborazione di Silvia Goggi, medico nutrizionista e fondatrice della Plant Based Clinic — che fornirà indicazioni nutrizionali — ma anche di Veggie Situation, una coppia di “foodie” plant-based e digital creator che ha curato il ricettario. Ci sarà poi un ricco calendario di eventi su varie tematiche, come lo sport e lo zero waste.

Grazie al ricettario-guida sarà possibile mettersi alla prova accettando la sfida di mangiare veg per 7 giorni, decidendo naturalmente se proseguire abbracciando la causa vegan.

La Settimana Veg diventa quindi un’occasione preziosa per cambiare stile di vita e fare la differenza per gli animali e il nostro pianeta. Fino ad oggi l’iniziativa promossa da Essere Animali è riuscita a coinvolgere oltre 150.000 persone, risparmiando la vita a circa 73.000 animali e contribuendo a ridurre l’inquinamento della Terra, visto che la produzione di carne, latte e uova è considerata la principale fonte di C02 del pianeta. Se pensiamo ad esempio allo spreco di risorse idriche, occorrono 2.500 litri di acqua per produrre un solo hamburger!

Partecipare alla Settimana Veg è semplicissimo, basta registrarsi sul sito www.settimanaveg.it per ricevere il ricettario completo e sperimentare una settimana all’insegna dell’alimentazione 100% vegetale.

Fonte: Essere Animali