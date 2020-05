Settimana Veg 2020: 7 giorni per sperimentare un’alimentazione amica degli animali, sana e sostenibile

Avete sempre voluto cambiare alimentazione e passare ad uno stile di vita vegano, ma non sapete bene da dove cominciare? La Settimana Veg può rivelarsi lo stimolo giusto che stavate aspettando!

L’iniziativa, promossa dall’associazione Essere Animali, è in programma dal 18 al 24 maggio e sarà l’occasione per scoprire una cucina totalmente vegetale, amica degli animali, sana e sostenibile. Alla scorsa edizione della Settimana Veg hanno preso parte oltre 9.000 persone, mentre gli iscritti di quest’anno sono raddoppiati, raggiungendo quota 19.000.

Sono numeri incoraggianti che indicano una maggiore attenzione nei confronti di uno stile di vita responsabile e rispettoso degli animali e dell’ambiente. Entrare nel mondo veg all’improvviso non è per tutti facile. Occorre innanzitutto informarsi e procedere gradualmente.

Per questo, per iniziare Essere Animali ha deciso di accompagnare le persone nella scoperta dell’universo vegano un passo alla volta nel corso di un’intera settimana. Gli iscritti potranno scaricare gratuitamente una ricca guida di 50 pagine che racchiude il menu settimanale, i consigli nutrizionali della dottoressa Denis Filippin, biologa nutrizionista, e le ricette di tre noti chef della Funny Veg Academy. Grazie al ricettario-guida sarà possibile mettersi alla prova accettando la sfida di mangiare veg per 7 giorni, decidendo naturalmente se proseguire abbracciando la causa vegan.

Inoltre, gli iscritti potranno entrare a far parte, tramite Facebook, di una comunità di persone con cui condividere la stessa esperienza, scambiarsi consigli e foto delle ricette.

La Settimana Veg diventa quindi un’occasione preziosa per cambiare stile di vita e fare la differenza per gli animali e il nostro pianeta. Fino ad oggi l’iniziativa promossa da Essere Animali è riuscita a coinvolgere oltre 60.000 persone, risparmiando la vita a circa 35.000 animali e contribuendo a ridurre l’inquinamento della Terra, visto che la produzione di carne, latte e uova è considerata la principale fonte di C02 del pianeta. Se pensiamo ad esempio allo spreco di risorse idriche, occorrono 2.500 litri di acqua per produrre un solo hamburger!

Partecipare alla Settimana Veg è semplicissimo, basta registrarsi sul sito www.settimanaveg.it per ricevere il ricettario completo e sperimentare una settimana all’insegna dell’alimentazione 100% vegetale.

Fonte: Essere Animali