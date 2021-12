Scatole di Natale: come fare un regalo ai più bisognosi, anche senza conoscerli

La raccolta a Milano finirà domani 11 dicembre, ma c’è ancora tempo per replicare questa bellissima iniziativa in ogni città!

Una vecchia scatola di scarpe da riempire per far felice qualcuno! Tornano le Scatole di Natale da regalare ai più bisognosi, un’iniziativa che anche quest’anno si ripete grazie a Marion Pizzato, che l’anno scorso ebbe un’idea geniale e riuscì a organizzare una rete diffusa per destinare a chi ne ha bisogno delle cose.

Non sempre cose utili, ma sicuramente “gesti che scaldano il cuore” e così fino a domani 11 dicembre tutto ciò che serve è soltanto una scatola di scarpe da riempire con qualche indumento, qualcosa di goloso o un prodotto utile per la cosmesi, senza dimenticare un biglietto gentile. Poi la scatola va incartata e spedita come un regalo da lasciare sotto l’albero.

Scatole di Natale è un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio!, racconta Marion sulla pagina Facebook creata per l’occasione, seguita ormai da oltre 20mila persone.

FINE RACCOLTA SABATO 11 DICEMBRE!!!!LISTA PUNTI DI RACCOLTA Milano e fuori Milano

Come inviare una Scatola di Natale

Come spiega Marion Pizzato:

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti. E poi fa delle precisazioni:

Per la Scatola Uomo/Donna: