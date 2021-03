TuliPark, torna a Roma lo splendido parco con 360mila tulipani (tra cui i rari tulipani neri)

Manca ormai pochissimo alla riapertura di TuliPark, il variopinto giardino della capitale che ospita migliaia di tulipani. Dopo la chiusura obbligata dalle misure anti-Covid dello scorso anno, è tutto pronto per l’edizione 2021, che regalerà ai romani uno spettacolo indimenticabile, inaugurando la primavera. Per l’inaugurazione del parco urbano in stile olandese è stata scelta la data del 19 marzo, non a caso visto che sarà la Festa del papà.

I visitatori potranno passeggiare in un campo ricoperto da ben 360.000 coloratissimi tulipani. Tra le 105 varietà che ospita il parco ci saranno i tulipani pappagallo, i tulipani sfrangiati ma anche un numero limitato di Queen of the night, gli affascinanti e rari tulipani neri. E, come ogni anno, a TuliPark sarà possibile raccogliere i fiori per creare dei bouquet personalizzati.

Tutto questo avverrà nel pieno rispetto della natura (è vietato calpestare i fiori o lasciare rifiuti nel parco) e delle norme sanitarie vigenti. I visitatori sono tenuti, quindi, a rispettare il distanziamento sociale e a indossare le mascherine.

Finalmente possiamo annunciarvi la data esatta!!! 19 MARZO ⚠️Sono stati mesi di durissimo lavoro e il vostro supporto… Posted by TuliPark – Roma on Tuesday, March 9, 2021

Pronti a immergervi nella bellezza e nel profumo dei meravigliosi tulipani?

Fonte: Tulipark/Facebook

