Casa e denaro ai giovani per vivere e lavorare in questo meraviglioso borgo abruzzese

Santo Stefano di Sessanio, in the Gran Sasso National Park, is a village unchanged over time made up of stone fortified houses, or built on several floors, the so-called tower houses. One of the jewels of Abruzzo surrounded by unspoiled nature and silence. Nel Parco Nazionale del Gran Sasso c'è Santo Stefano di Sessanio, un borgo rimasto intatto nel tempo fatto di case in pietra, fortificate o costruite su più piani, le cosidddette case torri. Uno dei gioielli d'Abruzzo circondato da una natura incontaminata e dal silenzio.