Fridays For Future: oggi cortei in 130 piazze italiane per il quarto sciopero globale per il clima

In occasione del il quarto Global Strike For Future, il quarto sciopero globale per il clima che coinvolge 157 paesi, gli attivisti di Fridays For Future Italia tornano in piazza oggi per chiedere azioni concrete contro i cambiamenti climatici.

Nella giornata odierna il grande movimento ambientalista lanciato dalla giovane svedese Greta Thunberg, sarà impegnato in cortei, manifestazioni e flash mob in oltre 130 città della penisola: qui è possibile consultare la mappa aggiornata con tutte le iniziative organizzate sul territorio in occasione della mobilitazione.

💥 Avete visto la mappa degli eventi registrati per il 4° #GlobalStrike? 🔥 🌍Siamo a 157 paesi coinvolti! Aumentano ogni ora – in Italia sciopereranno 115 città! 🔥Trova quello più vicino a te: https://t.co/yPILHFYjsI#fridaysforfuture#climatestrike@GretaThunberg pic.twitter.com/8V40eLmv7z — Fridays For Future Italia (@fffitalia) November 28, 2019

La data del 29 Novembre non è stata scelta a caso, ma perché cade a una settimana dalla dalla United Nations Climate Change Conference (COP25), la conferenza ONU sui cambiamenti climatici che si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre.

Il 29 novembre coincide quest’anno anche con il giorno del Black Friday durante il quale i grandi marchi incoraggiano all’acquisto di oggetti che probabilmente non acquisteremmo, ma che siamo invogliati a comprare grazie a sconti e promozioni.

Gli attivisti puntano anche a fare riflettere sul modello insostenibile legato ai nostri consumi, che distrugge l’ambiente per il profitto di pochi ma l’obiettivo principale resta quello di creare pressione ai leader politici che si incontreranno in Spagna in occasione di COP25, perché attuino azioni concrete, immediate ed efficaci per contrastare la crisi climatica.

Durante questa giornata di mobilitazione, i manifestanti non si limiteranno a indicare il problema ma chiederanno a gran voce di dare ascolto agli scienziati, che ormai da tempo lanciano allarmi sull’imminente catastrofe cui stiamo andando incontro: per evitare il peggio, è necessaria una transizione energetica su scala mondiale, abbandonando i combustibili fossili per riuscire a raggiungere lo zero netto di emissioni entro il 2050.

