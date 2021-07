Al Parco Appio l’aperitivo diventa sfuso e a km0

Stanchi dei soliti aperitivi? Nella scenografica cornice del Parco Appio di Roma arriva l’aperitivo sfuso, all’insegna del cibo genuino e a chilometro zero. La data da segnare è quella di venerdì 9 luglio. Ad organizzare l’evento, che inizierà alle ore 19.00, Sfusitalia.it, il motore di ricerca Made in Italy nato nel 2019 per trovare più facilmente tutti i negozi sfusi e a sprechi zero sparsi sul territorio italiano.

Per festeggiare i due anni di attività, Sfusitalia.it ha pensato di organizzare una serata alla scoperta dei prodotti sfusi provenienti da diverse piccole botteghe italiane. Sarà un’occasione per gustare cibo locale e di qualità, ma soprattutto per avvicinarsi alla cultura dell’economia circolare e a un tipo di consumo consapevole e responsabile, rispettoso dell’ambiente.

Nel corso della serata, in cui si affronterà il tema dell’economia circolare (e la regola delle 7 R) è previsto anche un focus su alcune sfuserie romane e una piccola riffa con prodotti a sprechi zero offerti da TeaNatura, uno dei partner dell’iniziativa. L’aperitivo si concluderà con due interventi a cura di due ospiti esperti di zero waste e prodotti sfusi. Una serata imperdibile per conoscere il mondo (ancora troppo sconosciuto ai più) delle sfuserie, che fanno la differenza per il nostro Pianeta.

Il progetto Sfusitalia.it

Sfusitalia.it nasce nel 2019 per aiutare gli italiani a trovare i negozi sfusi e zero waste più vicini a loro. Accendendo al sito è possibile non soltanto avere una panoramica di tutte le sfuserie presenti in Italia, ma anche di segnalare un negozio in modo da arricchire la mappa che ad oggi conta più di 700 punti vendita.

L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere un cambiamento negli stili di vita e contribuire in maniera concreta alla lotta all’inquinamento, riducendo la produzione di rifiuti.

Crediamo che a partire da piccoli gesti quotidiani sia possibile ridisegnare il nostro rapporto con le risorse e vivere in un mondo con meno rifiuti, costruito sul rispetto dell’ambiente e delle persone che ne fanno parte. – spiegano gli ideatori dell’iniziativa – Il nostro obiettivo è stato creare una rete di informazioni sulla praticità, convenienza e reperibilità dei prodotti sfusi e zero waste in Italia.

