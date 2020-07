Paolo Fresu in concerto sull’albero. Lo straordinario inno alla natura a Perugia

Musica e natura: domani 19 luglio Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura saliranno per il loro prossimo concerto sui rami di un grande cedro nel Chiostro del Rettorato dell’Università di Perugia, accompagnati dall’Orchestra da Camera della medesima città.

Riappropriamoci degli spazi aperti senza invaderli, celebriamo la bellezza della natura e il rispetto che le dobbiamo: il senso dell’evento è questo, il primo dopo lo stop imposto dalla pandemia che lo rende ora ancora più simbolico.

Il concerto inizierà alle 20.30 ed è parte del ciclo ‘Two for Tree and Orchestra’, con Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Daniele di Bonaventura (bandoneon) e l’Orchestra da Camera di Perugia. Per chi non avrà la possibilità di essere presente niente paura: lo spettacolo sarà trasmesso anche da Radio Montecarlo.

“I due musicisti suoneranno seduti sui rami del grande cedro (simbolo di forza e resilienza) del Chiostro del Rettorato dell’Università, caro a generazioni di studenti; l’orchestra sarà disposta attorno al tronco, in una interazione magica tra tromba, bandoneon e stormir di fronde – si legge sul sito della radio che trasmetterà lo spettacolo – Il live propone una visione dell’arte e della musica legata al grande respiro degli organismi viventi della Terra. A partire dagli alberi, necessari per la nostra qualità della vita e dell’aria che respiriamo”.

Il coronavirus ci ha sconvolti ma insegnato anche molte cose (per chi vuole imparare): è il momento di cambiare rotta e amare la natura. Gli spazi aperti e il loro rispetto devono essere al centro delle politiche, anche educative.

Sperando che il messaggio arrivi anche attraverso le note musicali.

