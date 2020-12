Note di Natura: il Concerto di Natale a teatro con 200 piante come spettatori (che tu puoi guardare in streaming)

Si chiama “Note di Natura. Più ossigeno per l’arte” il concerto di Natale che quest’anno vedrà protagoniste 200 piante di specie differenti come spettatori in platea. Il concerto, promosso dal Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, dall’Accademia Teatro alla Scala di Milano e da Confagricoltura Ragusa, verrà trasmesso in streaming il 25 dicembre alle ore 12:00 sui rispettivi canali social.

I vegetali protagonisti saranno ben 200, messi a disposizione da aziende florovivaistiche e vitivinicole associate a Confagricoltura Ragusa. Sarà un quartetto d’archi portato sul palco dall’Accademia Teatro alla Scala di Milano ad allietare i vegetali (e noi umani in streaming) eseguendo l’elegia “Crisantemi” e due movimenti dal “Quartetto in Re” di Giacomo Puccini.

Il nostro teatro si veste dei colori di centinaia di piante! 🌿💐🌺Iniziano a prendere posto in platea: saranno le… Posted by Teatro Donnafugata on Thursday, December 17, 2020

Perché proprio le piante? Perché l’ambiente riveste un’importanza fondamentale, non dobbiamo dimenticarcene ma imparare a prendercene cura. E imparare a sintonizzarci con i ritmi biologici naturali.

I referenti di Confagricoltura, che hanno aderito volentieri all’iniziativa, hanno dichiarato a tal proposito:

“Siamo fortemente partecipi rispetto a questo progetto che ci racconta quanto sia significativo un ritorno alla natura che rappresenta anche un ritorno alle nostre origini più sane. Con la natura ogni giorno migliaia di aziende aderenti a Confagricoltura ci lavorano rispettandola e divenendo testimoni e custodi del territorio. Questo concerto è per una volta dedicato alle piante, anche loro straordinarie portatrici di vita”.

Alla fine del concerto le piante verranno donate agli ospedali dell’Asp di Ragusa.

Ti potrebbe interessare anche: