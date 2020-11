Torna Milano Green Forum, l’evento internazionale dedicato all’ambiente. Il Green Deal al centro di quest’edizione

È partito il conto alla rovescia per il Milano Green Forum, concepito come il più importante momento di confronto internazionale sul tema ambiente. La seconda edizione dell’evento, che si terrà in versione digitale venerdì 20 novembre e che ci vede anche quest’anno come mediapartner, sarà lo spazio in cui speaker internazionali e nazionali condivideranno idee, conoscenze e progetti per accendere i riflettori sull’importanza di continuare a discutere di ambiente per poi agire concretamente. Anche greenMe partecipa all’edizione 2020 dell’enorme laboratorio culturale in qualità di media partner.

Il Milano Green Forum coinvolgerà, con collegamenti da oltre 30 Paesi, speaker, influencer, esponenti istituzionali e manager impegnati nella diffusione della cultura della sostenibilità e delle buone pratiche in campo ambientale.

Focus di questa speciale edizione virtuale sarà il Green Deal, la tabella di marcia che si prefigge l’obiettivo di rendere sostenibile l’economia dell’Unione Europea.

“Sarà la nostra nuova strategia per rendere sostenibile l’economia dell’UE e per diventare il primo continente a impatto climatico zero. – chiarisce Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea – Realizzeremo questo obiettivo solo trasformando le sfide climatiche e ambientali in opportunità in tutti i settori economici e negli stili di vita dei cittadini. Mentre nei paesi di tutta Europa si assiste ad una recrudescenza dei casi di Covid-19, dobbiamo ricordare che il cambio di paradigma del Green Deal e il Next Generation EU saranno l’ossigeno della ripresa. La salute del pianeta e quella dei cittadini vanno di pari passo e solo attraverso il coinvolgimento di tutti, anche a livello locale, potremo rispondere a queste sfide. Anche per questo, iniziative come il Milano Green Forum sono di grande importanza.”

Il programma di Milano Green Forum 2020

Il programma della seconda edizione fa emergere l’impegno degli organizzatori di adottare differenti linguaggi per raggiungere contemporaneamente non solo alle istituzioni, ma anche ad aziende, comunità e mondo scientifico. Temi tecnici, come la gestione del rischio ambientale, la finanza sostenibile, l’utilizzo delle etichette ecologiche per prodotti e servizi, si intrecceranno a questioni di più ampio respiro come i diritti delle piante, l’economia circolare, la decarbonizzazione e il ruolo delle Fondazioni nella transizione ecologica.

Tre domande – uguali per ogni partecipante – sulle strategie, azioni comuni e fonti d’ispirazione per una transizione ecologica che coinvolge tutti: questo il format dei Green Voice. Le risposte degli opinion leader selezionati saranno mostrati al pubblico attraverso dei brevi contributi video. A offrire degli interessanti spunti di riflessione ci saranno anche Bill McKibben, (fondatore di 350.org), Peggy Branningan (Direttore del Global Environmental Sustainability di LinkedIn Corporation), Sandrine Dixson-Declève (Copresidente del Club of Rome), il sindaco di Milano Beppe Slla, e Mathis Wackernagel (Fondatore del Global Footprint Network).

Fin dalla prima edizione, il Milano Green Forum ha dimostrato un forte legame con il territorio milanese, confermato anche per il 2020: infatti durante la mattinata sarà presentata la strategia per la sostenibilità della Regione Lombardia, a cui seguirà un workshop sull’educazione ambientale organizzato dalla Fondazione Lombardia per l’ambiente. Inoltre, nel pomeriggio è prevista una plenaria dedicata al settore della moda sostenibile, uno dei settori più strategici per l’economia della città di Milano.

Sarà possibile visitare gli stand virtuali (startup, progetti europei, imprese e istituzioni) con contenuti video e documentali, oltre a chattare con gli espositori. Grazie all’utilizzo di una piattaforma virtuale, tutti i contenuti presenti live il 20 di novembre, rimarranno disponibili gratuitamente fino al 20 dicembre 2020.

Per il programma completo e le iscrizioni consultare il sito www.milanogreenforum.com.