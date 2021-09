Inizia la Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori con un evento ispirato a Super Mario

La settimana più ricca e divertente di appuntamenti con la scienza per tutte le età è arrivata! Avete già prenotato uno dei suoi 400 eventi?

Avete mai visto una lavastoviglie che è anche un orto? Sapete come si fa la carta con la cacca dell’elefante? Volete scoprire i segreti delle bacchette magiche di Mr. Ollivander? E come sarebbe la vita su Marte? Tutto questo e molto altro, da oggi fino al 25 settembre, potrete scoprirlo durante la Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici organizzata dall’associazione Frascati Scienza.

Un’iniziativa unica per promuovere, divulgare, raccontare e creare consapevolezza sull’importanza della ricerca e dell’innovazione impegnata nella salvaguardia del pianeta e coinvolgere i cittadini di ogni età verso l’obiettivo comune: LEAF – heaL thE plAnet’s Future, ovvero “cura il futuro del Pianeta”, il titolo dell’edizione 2021.

Frascati – centro nevralgico della manifestazione – Roma, Parma, Palermo, Matera e Carbonia sono solo alcune delle 19 località italiane ad ospitare i 400 eventi che ci invitano a scoprire il lato più umano della ricerca attraverso il contatto diretto con gli esperti stessi.

La ricerca scientifica è un videogioco

Due super ricercatori, ispirati ai protagonisti di Super Mario, saranno le guide d’eccezione di “Scienza in gioco”, l’evento lancio della “Notte” LEAF all’ex Cartiera Latina nel Parco Regionale dell’Appia Antica a Roma dalle 14.30 alle 20.30.

Come in un videogioco, i Super Researchers condurranno i partecipanti in 4 mondi, in modo da scoprire – divertendosi – alcune delle missioni dei ricercatori europei. Questa scelta è stata fatta perché i ricercatori, proprio come i protagonisti del videogioco, mirano a migliorare il benessere dell’umanità e “salvare il Mondo”, e per farlo affrontano numerose difficoltà, superano tantissime sfide e fanno scoperte, esplorando nuovi ambiti di studio.

Centinaia di appuntamenti con la scienza

Se non siete riusciti a prenotare per l’evento di oggi non vi preoccupate, il programma è molto ricco e oggi è solo l’inizio. Qui potete vedere tutti gli appuntamenti, ben divisi tra eventi per tutti e eventi dedicati alle scuole, consentendovi di scegliere la località, il giorno, il target e l’organizzatore.

Ecco un piccolo assaggio da Frascati: avete la possibilità di andare al cinema con un “fisico”, infatti nella Nollywood di Luca Perri ogni errore segreto vi verrà svelato; scopriremo insieme al grande Adrian Fartade, come vivremo su Marte; impareremo insieme ai ricercatori dell’Università di Tor Vergata cos’è la Splastica, oppure nel Salotto di Giano, con dei giochi di ruolo, vestiremo i panni dei ricercatori per cercare di salvare il mondo dalle crisi climatiche.

Ecco come partecipare al LEAF

LEAF è finanziato dal programma HORIZON 2020 della Commissione Europea, nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie e dalla Regione Lazio. La partecipazione, come sempre, è ad accesso libero e gratuito. Potete guardare il programma e prenotare gli eventi in tutte le località direttamente sul sito www.frascatiscienza.it.

