Giornate Fai d’Autunno: la lista dei tesori italiani da scoprire (compresi i territori devastati dagli incendi) estivi

Torna anche quest’anno l’appuntamento con le Giornate Fai d’Autunno che permettono di visitare alcuni tesori culturali e artistici del nostro Paese solitamente chiusi al pubblico. Sabato 9 e domenica 10 ottobre saranno aperti 600 siti in 300 città d’Italia. Con una importante novità

Arriva alla decima edizione la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Oltre 5mila tra delegati e volontari saranno pronti sabato e domenica prossimi a portarci tra i tesori inestimabili e ancora sconosciuti che il nostro Paese custodisce.

Sabato 16 e domenica 17 ottobre in programma visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto.

Quest’anno, ai già sorprendenti luoghi delle Giornate FAI – dal Casino del Bel Respiro a Roma a Villa Salviati a Firenze, dalla Chiesa di San Carlo Borromeo a Ferrara all’Amideria Chiozza a Ruda (UD), dalla Scuola di Alta Formazione in restauro di Matera ai borghi di Stornara (FG) con i suoi murales e di Robilante (CN), sul percorso della “Ferrovia delle Meraviglie” – si aggiungono anche visite ad alto impatto emotivo quali quelle nei territori devastati dagli incendi della scorsa estate: Santu Lussurgiu, in provincia di Oristano, dove le fiamme hanno distrutto quasi interamente l’area protetta di Montiferru bruciando 650 ettari di bosco, e Platania, Cosenza, dove si potrà attraversare la foresta parzialmente distrutta del Monte Reventino. Due itinerari fuori dal comune per comprendere a fondo i danni spesso irreparabili degli incendi, e riflettere sull’importanza della cura e della tutela del patrimonio ambientale.

Inoltre, il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate concederanno l’accesso straordinario in loro luoghi-simbolo, di significativa importanza storica e istituzionale: tra questi, ad esempio, Palazzo Esercito a Roma, la Scuola di Applicazione dell’Esercito a Torino, la Real Casina di Caccia dei Borbone a Persano (SA), Palazzo Cusani a Milano, il Centro Logistico dell’Aeronautica Militare di Cadimare a La Spezia, il Complesso di Santa Giuliana a Perugia e l’Arsenale di Venezia.

Giornate FAI d’Autunno, tutti i siti aperti sabato 9 e domenica 10 ottobre

ABRUZZO

ROCCAMORÌCE (PE)

Colle della Civita

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

Tutte le aperture di Isola del Gran Sasso: sabato 16 e domenica 17, visite dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Castello dell'Insula

Eremo di Fra’ Nicola

Museo Centro per le acque del Gran Sasso e borgo di San Pietro

Chiesa di San Giovanni ad Insulam o al Mavone

Palazzo baronale Henrici-De Angelis

BASILICATA

MATERA

Scuola di Alta Formazione in restauro dell’Istituto Centrale per il Restauro

CALABRIA

BOVA (RC)

Quartiere Giudecca e Museo Gerhard Rohlfs

PLATANIA (CZ)

Fra il perduto e il salvato. Pellegrinaggio sul Monte Reventino percorso dal fuoco

Percorso proposto domenica 17, dalle ore 10 alle 12

Percorso proposto domenica 17, dalle ore 10 alle 12 CROTONE

Area esterna del Faro di Capo Colonna

Visite: domenica 17, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

CAMPANIA

NAPOLI

Scuola Militare Nunziatella

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9.30 alle 17.30. Prenotazione obbligatoria. Ingresso consentito previa esibizione di un documento di identità in corso di validità.

Palazzo Serra di Cassano

Ingresso riservato agli iscritti FAI. Visite: sabato 16, dalle ore 9.30 alle 14

OTTAVIANO (NA)

Castello mediceo. Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9 alle 17.30

CAPRI (NA)

Villa Lo Studio. Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

PERSANO (SA)

La Real Casina di Caccia dei Borbone, un connubio eccezionale di architettura e paesaggio

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9.30 alle 19. Prenotazione obbligatoria. Ingresso consentito previa esibizione di un documento di identità in corso di validità.

EMILIA-ROMAGNA

FERRARA

Chiesa di San Carlo Borromeo

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30

PARMA

Bosco Spaggiari

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9.30 alle 16

MONTICELLI (PC)

Ex bottonificio

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

FRIULI VENEZIA GIULIA

RUDA (UD)

Amideria Chiozza

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10.30 alle 18

LAZIO

ROMA

Palazzo Esercito e Biblioteca Militare Centrale

Apertura: sabato 16, dalle ore 9.30 alle ore 18.30; domenica 17, dalle ore 9.30 alle 18.30

Palazzo Chigi

Apertura: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9 alle 17.30



Casino del Bel Respiro

Apertura: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9.30 alle 17

Palazzo Wedekind

Apertura: sabato 16 ingresso riservato agli iscritti FAI, dalle ore 9 alle 19; domenica 17 aperto a tutti, dalle ore 9 alle 19

Circolo del Ministero degli Affari Esteri Ingresso riservato agli iscritti FAI

Apertura: sabato 16, dalle ore 10 alle 15; domenica 17, dalle ore 10 alle 17

FRASCATI (RM)

Villa Falconieri

Apertura: sabato 16 e domenica 17, alle ore 10.30 (due turni di visita) e alle 15.30 (due turni di visita)

CALCATA (VT)

Giardino di Paolo Portoghesi Ingresso riservato agli iscritti FAI

Apertura: sabato 16 e domenica 17, alle ore 10 e alle 16

LIGURIA

GENOVA

Forte San Giuliano

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18. Prenotazione obbligatoria. Ingresso consentito previa esibizione di un documento di identità in corso di validità

LA SPEZIA

Centro Logistico di Supporto Areale dell’Aeronautica Militare e Istituto “Umberto Maddalena” di Cadimare

Visite: sabato 16, dalle ore 10.30 alle 18. Prenotazione obbligatoria. Ingresso consentito previa esibizione di un documento di identità in corso di validità

COLLETTA DI CASTELBIANCO (SV)

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 16

LOMBARDIA

MILANO

Campus Bocconi

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 18

Palazzo Cusani Ingresso riservato agli iscritti FAI

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 18. Prenotazione obbligatoria

Villa Falck Ingresso riservato agli iscritti FAI

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 18

Caserma dei Vigili del Fuoco di Via Messina

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 18

LARDIRAGO (PV)

Castello

Visite: sabato 16, dalle ore 14 alle 18; domenica 17, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18

ALBINO (BG)

Il borgo di nascita di Giovanni Battista Moroni, la sua valle

Visite: sabato 16, dalle ore 14 alle 18; domenica 17, dalle ore 9.30 alle 18

SONICO (BS)

Borgo e Centrale Edison

Visite: sabato 16, dalle ore 14.30 alle 17.30; domenica 17, dalle ore 10.30 alle 17.30

MARCHE

ANCONA

Palazzo Bonarelli

Visite: sabato 16, dalle ore 14.30 alle 17.30; domenica 17, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

MOLISE

TERMOLI (CB)

Percorso sotterraneo

Visite sabato 16, dalle ore 15 alle 17.30, e domenica 17, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30

PIEMONTE

TORINO

Scuola di Applicazione

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 17

Polo teologico – Palazzo del Seminario Metropolitano di Torino

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 17

ROBILANTE (CN)

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18

PUGLIA

STORNARA (FG)

Borgo

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 16

FASANO (BR)

Tempietto di Seppanibale

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

SARDEGNA

SANTU LUSSURGIU (OR)

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18

CAGLIARI

Carcere del Buoncammino

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9.30 alle 17.30

SICILIA

PALERMO

Cantiere di Palazzo Ex Ministeri

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 17.30

TOSCANA

FIRENZE

Villa Salviati

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9.30 alle 17.30

Istituto di Scienze Militari Aeronautiche

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9.30 alle 17.30

VOLTERRA (PI)

Saline

Visite: sabato 16, dalle ore 15 alle 17.30, e domenica 17, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30

SERAVEZZA (LU)

Fondazione Henraux

Visite: sabato 16, dalle ore 9 alle 17.30

TRENTINO-ALTO ADIGE

MEZZOCORONA (TN)

Palazzo Martini

Visite: sabato 16, dalle ore 14 alle 18; domenica 17, dalle ore 10 alle 18

BOLZANO

Casa della Pesa

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 11 alle 17

UMBRIA

PERUGIA

Chiesa e Complesso di Santa Giuliana

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Prenotazione obbligatoria

Arconi: Sala Gotica dal Medioevo a oggi

Visite: sabato 16, dalle 10.30 alle 12

VALLE D’AOSTA

SAINT-MARCEL D’ANTAN (AO)

I villaggi di Saint-Marcel alta

Visite: domenica 17, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17

VENETO

VENEZIA

Arsenale

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9.30 alle 17.15

Chiostri dell’ex Convento di San Zaccaria

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 9.30 alle 16.30. Prenotazione obbligatoria. Ingresso consentito previa esibizione di un documento di identità in corso di validità

Hotel Danieli Ingresso riservato agli iscritti FAI

Visite: sabato 16, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 16; domenica 17, dalle ore 14 alle 16

VICENZA

Palazzo Roi

Visite: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10 alle 18

Informazioni

Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI: è infatti suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Prenotazione online consigliata.

Fonte: Giornate FAI d’Autunno

